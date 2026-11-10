Tuyên dương 34 giáo viên tiêu biểu trong chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô'

Tham dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh, hành trình trưởng thành của mỗi người luôn có dấu ấn của những người thầy, người cô. Không chỉ truyền đạt kiến thức, thầy cô còn góp phần vun đắp nhân cách, giúp học trò biết yêu thương, sống có trách nhiệm và nuôi dưỡng ước mơ.

Đối với các thầy cô công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hành trình gieo chữ còn nhiều khó khăn. Để duy trì những giờ học, nhiều giáo viên phải vượt đường xa, khắc phục điều kiện giảng dạy thiếu thốn, đến từng gia đình vận động học sinh tới lớp. Ngoài giờ dạy, các thầy cô còn quan tâm đến bữa ăn, tấm áo và hoàn cảnh của học trò.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, sự tri ân dành cho thầy cô cần được thể hiện bằng việc lắng nghe, sẻ chia và đồng hành thiết thực, giúp các nhà giáo yên tâm hơn với công việc, có thêm niềm vui trong cuộc sống.

Được triển khai từ năm 2015, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đã tuyên dương 690 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu trên cả nước. Đây là những nhà giáo bền bỉ bám trường, bám bản ở vùng khó khăn, công tác tại các địa bàn biển đảo, giáo viên dạy trẻ khuyết tật và những thầy giáo mang quân hàm xanh kiên trì với các lớp xóa mù chữ.

Năm 2026, từ 190 hồ sơ đề cử của 32 tỉnh, thành phố, Ban tổ chức lựa chọn 34 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu đang công tác tại các trường học, điểm trường ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để tuyên dương.

Các thầy cô được vinh danh có những hành trình cống hiến khác nhau. Có người đã gắn bó với nghề gần 3 thập kỷ, có giáo viên trẻ nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy; có thầy cô trở về công tác tại chính ngôi trường mình từng theo học, có người kiên trì học tiếng đồng bào để gần gũi hơn với học sinh và phụ huynh.

Điểm chung của các nhà giáo là sự tận tâm trong công việc hằng ngày, từ chuẩn bị bài giảng, vận động học sinh có nguy cơ bỏ học trở lại trường đến khích lệ những em còn rụt rè tự tin tiến bộ.

Các giáo viên tiêu biểu trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” được tuyên dương.

Bên cạnh hoạt động tuyên dương, chương trình năm nay triển khai nhiều hoạt động đồng hành với thầy và trò. Trong đó, hoạt động “Lớp học reo vui” được tổ chức tại 12 điểm trường thuộc 12 tỉnh, thành phố ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam; trao 240 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các phần quà tri ân và hơn 1.000 khóa học tiếng Anh trực tuyến hỗ trợ giáo viên.

Cuộc thi “Tri ân thầy cô - Chia sẻ cùng thầy cô” trên nền tảng TikTok cũng được tổ chức nhằm tạo không gian để các thế hệ học trò kể lại kỷ niệm, gửi lời cảm ơn và lan tỏa những câu chuyện đẹp về người thầy.

Tại chương trình, phần giao lưu với các nhà giáo tiêu biểu mang đến những câu chuyện về tình yêu nghề, sự tận tâm và trách nhiệm với học trò. Qua đó cho thấy, ở bất cứ vùng miền nào, tình yêu nghề của người thầy luôn được nuôi dưỡng từ niềm vui trưởng thành của học sinh.

Dịp này, 34 giáo viên được tuyên dương nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, kỷ niệm chương và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Trước đó, các thầy cô đã được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.