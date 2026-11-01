Tuyên dương 34 giáo viên tiêu biểu tại chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô'

Chương trình “Chia sẻ cùng Thầy cô” năm 2026 đã nhận được 190 hồ sơ giáo viên tiêu biểu do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố đề cử. Đây là những thầy, cô giáo tiêu biểu đang công tác tại các trường, điểm trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các giáo viên có thời gian giảng dạy từ 3 năm trở lên, có thành tích tiêu biểu trong giảng dạy, có tinh thần bền bỉ vượt khó, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục tại địa phương.

Ngày 22/9, tại Hà Nội, Hội đồng xét chọn các gương thầy giáo, cô giáo tiêu biểu tuyên dương tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 đã họp dưới sự chủ trì của anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng. Từ 190 giáo viên được đề cử, Hội đồng đã xét chọn 34 thầy cô tiêu biểu xuất sắc để tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội và 156 thầy cô tuyên dương tại địa phương.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chủ trì hội đồng xét chọn giáo viên chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026. Ảnh: Ban Tổ chức

Trong số 34 giáo viên được lựa chọn, có 14 thầy cô là người dân tộc thiểu số: Chăm, Cơ Tu, Hoa, Khmer, Mường, Nùng, Sán Chỉ và Tày. Giáo viên trẻ tuổi nhất là cô Nguyễn Thị Vân Nhi, sinh năm 1994, công tác tại Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy, thành phố Huế và giáo viên nhiều tuổi nhất là cô Phan Thị Lệ, sinh năm 1972, công tác tại Trường Tiểu học Trương Lương, tỉnh Cao Bằng.

Chương trình tuyên dương “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), tại Thủ đô Hà Nội.

Phần thưởng dành cho các giáo viên tiêu biểu, xuất sắc được tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội gồm: Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Biểu trưng của Chương trình và Sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cùng các phần quà của Ban tổ chức chương trình.

Một số gương mặt giáo viên tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn trong chương trình “Chia sẻ cùng Thầy cô” 2026. Ảnh: Ban Tổ chức

Các thầy cô được tuyên dương tại địa phương được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và quà tặng từ Ban Tổ chức chương trình.

Từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10/2026, Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 2026 triển khai hành trình School Tour 2026 "Lớp học reo vui" đến với 12 ngôi trường thuộc 12 tỉnh, thành gồm Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cần Thơ, An Giang, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Tại mỗi trường, Ban Tổ chức sẽ trực tiếp đến thăm, gặp gỡ và tri ân các thầy cô, đồng thời phối hợp với nhà trường triển khai các hoạt động dành cho giáo viên và học sinh.

Danh sách giáo viên được tuyên dương trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 tại Hà Nội