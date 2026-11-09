Tuyên dương 34 giáo viên gieo chữ nơi điểm trường khó khăn

Tối 9-11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long tổ chức Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.

Tham dự có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết…

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy phát biểu. Ảnh: Hải Lâm

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết: Triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chào mừng 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), tiếp nối truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn”, từ năm 2015, Trung ương Hội phối hợp với Tập đoàn Thiên Long và các bộ, ngành tổ chức chương trình, tuyên dương những thầy cô có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Theo đồng chí Nguyễn Kim Quy, sau 12 năm, chương trình đã tuyên dương 656 thầy, cô tiêu biểu trên cả nước. Đó là những thầy, cô giáo ngày đêm “bám bản” ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng làm thầy giáo; thầy, cô giáo dục đặc biệt dạy học sinh khuyết tật; thầy, cô người dân tộc thiểu số công tác tại vùng đặc biệt khó khăn.

Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao khen thưởng cho các thầy, cô giáo. Ảnh: Hải Lâm

Năm nay, từ 190 hồ sơ đề cử của 32 tỉnh, thành phố, Ban Tổ chức lựa chọn 34 thầy, cô đang công tác tại các trường, điểm trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Có thầy, cô gắn bó với nghề gần ba thập kỷ; có cô giáo trẻ nỗ lực đổi mới cách dạy để học sinh dễ hiểu, ham học hơn; có thầy, cô trở về dạy tại chính ngôi trường mình từng theo học; có thầy, cô kiên trì học tiếng của đồng bào để gần gũi học sinh, cùng phụ huynh chăm lo việc học cho các em.

Trong 34 thầy giáo, cô giáo, có 14 người là dân tộc thiểu số thuộc 8 dân tộc: Tày, Sán Chỉ, Mường, Cơ Tu, Chăm, Khmer, Nùng, Hoa.

Các thầy, cô giáo tham gia chia sẻ, giao lưu tại chương trình. Ảnh: Hải Lâm

Với các thầy cô, Bí thư Trung ương Đoàn tin rằng tình yêu nghề và lòng tận tụy của những người thầy chính là nguồn cảm hứng lớn lao cho thế hệ trẻ. Đồng chí mong các thầy, cô cảm nhận được sự trân trọng và lời tri ân chân thành mà tổ chức Đoàn, Hội và cộng đồng gửi gắm. “Đó không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp bền bỉ, những hy sinh thầm lặng của các thầy, cô, mà còn là lời khẳng định rằng hành trình gieo chữ của các thầy, cô luôn được đồng hành, được thấu hiểu và được đặt ở vị trí xứng đáng”, đồng chí Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Năm nay, tinh thần “Chia sẻ cùng thầy cô” tiếp tục được đưa đến gần hơn với nhà trường qua hoạt động “Lớp học reo vui” tại 12 điểm trường thuộc 12 tỉnh, thành phố ở cả ba miền. Chuỗi school tour được triển khai từ tháng 9 và tháng 10-2026: Ban tổ chức, các đại sứ và tình nguyện viên đến các điểm trường khó khăn, dùng sắc màu từ các nhãn hàng Colokit, Thiên Long làm mới những bức tường lớp học cũ; các thầy, cô được trao hộp công cụ “Lớp học reo vui” gồm bảng viết, thước kẻ Strive, dụng cụ mỹ thuật Colokit và bút ký cao cấp Bizner.

Cùng với đó là 240 suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những phần quà tri ân và hơn 1.000 khóa học tiếng Anh trực tuyến hỗ trợ giáo viên.

Ban Tổ chức trao khen thưởng cho các thầy cô giáo. Ảnh: Hải Lâm

Ban Tổ chức trao khen thưởng cho các thầy cô giáo. Ảnh: Hải Lâm

Dịp này, 34 thầy cô giáo vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Kỷ niệm chương và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cùng nhiều phần quà từ Tập đoàn Thiên Long.

Chương trình năm nay nhận được sự chung tay của nhiều đơn vị, cá nhân với tổng giá trị 5,6 tỷ đồng. Đặc biệt, nhằm lan tỏa sâu rộng tinh thần tri ân, chương trình “Viết Vẽ Lời Tri Ân” hay cuộc thi “Sắc màu Thiên Long - Tri ân người thầy” cũng được triển khai đồng bộ trên nền tảng TikTok và các mạng xã hội, thu hút sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng kéo dài đến hết ngày 20 -11-2026.