Tuyên dương 32 'Nông dân tiêu biểu TPHCM' năm 2026

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM.

Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM Nguyễn Thành Trung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM Nguyễn Thành Trung, cho biết qua các thời kỳ, Hội Nông dân luôn phát huy vai trò vận động, tập hợp, đoàn kết và hỗ trợ nông dân, góp phần vào sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước.

Thực hiện chủ trương của Đảng, việc hợp nhất 3 địa phương (TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu) và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mở ra không gian phát triển mới cho TPHCM, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với tổ chức và hoạt động của Hội.

Trong bối cảnh đó, Hội Nông dân TPHCM nhanh chóng ổn định tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở và gắn với nhu cầu thiết thực của hội viên, nông dân. Hội cũng chú trọng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; riêng năm 2026 đã hỗ trợ 21 tỷ đồng cho các hoạt động chăm lo, hỗ trợ hội viên.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phan Như Nguyện; Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trao Huân chương Lao động hạng nhì cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Nông dân TPHCM. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của cá nhân thuộc Hội Nông dân TPHCM, Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho 2 cá nhân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phan Như Nguyện và Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trao Huân chương Lao động hạng nhì cho ông Lê Minh Dũng, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM (trước đây) và ông Mai Minh Quang, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Hội Nông dân TPHCM trao 1.500 suất học bổng Lương Định Của, với tổng trị giá 3 tỷ đồng từ nguồn Quỹ "Tết nghĩa tình Xuân Bính Ngọ 2026” cho 1.500 cháu học sinh, là con em hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn của 7 cụm thi đua thuộc Hội Nông dân thành phố.

Dịp này, ban tổ chức cũng tuyên dương 32 nông dân tiêu biểu TPHCM năm 2026. Đây là những gương nông dân có thành tích nổi bật trong lao động, sản xuất, kinh doanh; mạnh dạn chuyển đổi mô hình, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP, tạo việc làm, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ những nông dân khác cùng phát triển.

Tuyên dương nông dân tiêu biểu của toàn thành phố năm 2026. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Nông dân thành phố ký kết Chương trình “Hợp tác 6 nhà, tạo chuỗi liên kết hỗ trợ nông dân nâng cao giá trị sản phẩm nông sản giai đoạn 2026-2030” với các cơ quan, đơn vị và ra mắt Câu lạc bộ Chủ thể sản phẩm OCOP thành phố. Đây là những hoạt động thiết thực, góp phần mở rộng hợp tác, kết nối thị trường, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản thành phố.