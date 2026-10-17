Tuyên dương 31 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trẻ tiêu biểu xuất sắc

Đồng chí Lê Thị Hải Duyên, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng tham dự Lễ tuyên dương

Dự lễ tuyên dương có đồng chí Lê Thị Hải Duyên, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn viên thanh niên tham dự Lễ tuyên dương

Chương trình nhằm ghi nhận, biểu dương những cá nhân có thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, có sáng kiến, giải pháp thiết thực, tích cực tham gia công tác Đoàn và các hoạt động vì cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quảng Lâm, Bí thư Đoàn thanh niên Các cơ quan Đảng tỉnh nhấn mạnh yêu cầu phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới sáng tạo, gắn phong trào thanh niên với nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Quảng Lâm, Bí thư Đoàn thanh niên Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh việc tuyên dương nhằm ghi nhận những nỗ lực, sáng tạo và tinh thần cống hiến của các cán bộ trẻ.

Đồng chí đề nghị mỗi đoàn viên, thanh niên tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác; phát huy sức trẻ, trí tuệ và nhiệt huyết để tham gia thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trẻ năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các cá nhân được tuyên dương vì những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm

Dịp này, 31 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trẻ được tuyên dương. Đây là những gương mặt tiêu biểu về tinh thần tận tụy, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Nhiều cá nhân có sáng kiến nâng cao hiệu quả công việc, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội.

Các cá nhân được tuyên dương vì những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm

Thông qua chương trình, tổ chức Đoàn kỳ vọng tiếp tục lan tỏa những cách làm hay, khơi dậy tinh thần tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị.

Đoàn thanh niên Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trẻ tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2025 - 2026