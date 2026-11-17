Đại diện Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan cùng 30 "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" năm 2026 của Thủ đô. (Ảnh: LINH PHAN)

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội Đào Đức Việt cho biết: Giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu là sự ghi nhận, biểu dương của tổ chức Đoàn đối với những giáo viên, giảng viên trẻ có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học; có phẩm chất đạo đức mẫu mực, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và cống hiến cho cộng đồng.

Đồng chí Đào Đức Việt phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: LINH PHAN)

"30 nhà giáo trẻ tiêu biểu được vinh danh đều là những tấm gương không ngừng tìm tòi, sáng tạo trong từng bài giảng; tiên phong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới phương pháp giảng dạy; những người không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy niềm đam mê học tập và khát vọng vươn lên trong mỗi học trò. Đặc biệt, nhiều thầy cô còn là những cán bộ Đoàn, giáo viên Tổng phụ trách Đội tiêu biểu, luôn nhiệt huyết, trách nhiệm, có những đóng góp thiết thực cho công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô", đồng chí Đào Đức Việt chia sẻ.

Một tiết mục nghệ thuật tại buổi lễ. (Ảnh: LINH PHAN)

Đồng chí bày tỏ mong muốn mỗi nhà giáo trẻ được tuyên dương dịp này sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong của tuổi trẻ, không ngừng học tập, đổi mới, sáng tạo; tiên phong trong chuyển đổi số, đồng thời luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức và những giá trị nhân văn cao quý của nghề giáo.

Theo thông tin của Ban tổ chức, năm 2026, đã có 152 hồ sơ do các đơn vị trực thuộc Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội giới thiệu. Trên cơ sở Quy chế xét chọn giải thưởng và kết quả làm việc của Hội đồng xét chọn, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đã quyết định trao Bằng khen “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp thành phố tặng 30 cá nhân xuất sắc.

Đại diện các "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" năm 2026 của Thủ đô phát biểu cảm nghĩ. (Ảnh: LINH PHAN)

Trong số đó, có 2 đại biểu là giáo viên mầm non, 5 giáo viên tiểu học, 8 giáo viên trung học cơ sở, 4 giáo viên trung học phổ thông và 11 giảng viên đại học. Đáng chú ý, có 10 cá nhân giành danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp Trung ương năm 2026.