Tuyên dương 20 cán bộ hội, thanh niên tiêu biểu năm 2026

Trao Giải thưởng “15 tháng 10” năm 2026 cho các cán bộ Hội tiêu biểu phường Thanh Khê.

Tại chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Thanh Khê trao Giải thưởng “15 tháng 10” cho 8 cán bộ Hội tiêu biểu và nhận Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 cho 12 hội viên, thanh niên xuất sắc trong công tác Hội, phong trào thanh niên và các hoạt động vì cộng đồng, góp phần lan tỏa lối sống đẹp, sống có ích trong giới trẻ.

Dịp này, tuổi trẻ phường Thanh Khê trao quà cho 5 cựu thanh niên xung phong và 11 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khen thưởng 4 ý tưởng xuất sắc tại Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Youth Innovation Challenge” năm 2026 và trao giải Hội thi Đồng diễn Semaphore.

Tuyên dương các gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 tại phường Thanh Khê.

Các hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam”, được phường Thanh Khê triển khai xuyên suốt năm 2026.

Nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức như: lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”, ngày hội giao lưu các câu lạc bộ, đội, nhóm và thanh niên tôn giáo, ngày hội “Thanh niên Thanh Khê với văn hóa giao thông” cùng chương trình “Chia sẻ yêu thương - Nâng bước đến trường” tại xã Phú Ninh.

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Thanh Khê chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường kết nối và đồng hành cùng thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện kỹ năng và nâng cao đời sống tinh thần, tạo môi trường thuận lợi để tuổi trẻ rèn luyện bản lĩnh, phát huy trí tuệ, tinh thần tình nguyện và trách nhiệm với cộng đồng.

Sau khi hợp nhất và thành lập mới, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Thanh Khê hiện quy tụ hơn 4.000 hội viên, với 4 cơ sở Hội trực thuộc tại các trường học cùng 12 câu lạc bộ, đội, nhóm.

Thông qua các phong trào, chương trình tình nguyện và hoạt động hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức Hội tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tạo cơ hội để người trẻ phát huy năng lực, khẳng định giá trị bản thân và đóng góp tích cực cho địa phương.