Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn tham dự.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn trao Bằng khen tặng các doanh nghiệp tiêu biểu. Ảnh: Huy Kiên

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Thuế thành phố Hà Nội Vũ Mạnh Cường nhấn mạnh, với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, thời gian qua, Thuế thành phố Hà Nội luôn chú trọng cải cách, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng phục vụ; chủ động lắng nghe, hỗ trợ và giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, qua đó tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững.

Trưởng Thuế thành phố Hà Nội Vũ Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Huy Kiên

Năm 2025, mặc dù triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, cùng với quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, song với sự chủ động, quyết liệt trong công tác quản lý thuế và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, công tác thu ngân sách trên địa bàn thành phố tiếp tục đạt kết quả tích cực.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố do cơ quan Thuế quản lý đạt 660.000 tỷ đồng, đạt 138,2% dự toán, tăng 37,4% so với năm 2024. Đây là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay của thành phố.

Các doanh nghiệp, người nộp thuế tiêu biểu nhận Giấy khen. Ảnh: Huy Kiên

Đáng chú ý, cơ cấu thu ngân sách tiếp tục chuyển dịch theo hướng bền vững, tăng tỷ trọng thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, giảm dần sự phụ thuộc vào các khoản thu liên quan đến tài nguyên, đất đai. Kết quả này góp phần tạo nguồn lực quan trọng để thành phố đầu tư, triển khai các công trình, dự án trọng điểm, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tạo đà cho Thủ đô bước vào giai đoạn phát triển mới.

Theo đồng chí Vũ Mạnh Cường, những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người nộp thuế trên địa bàn. Việc duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế không chỉ góp phần bảo đảm nguồn thu ngân sách bền vững mà còn tạo thêm nguồn lực tài chính cho công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô.

Các doanh nghiệp, người nộp thuế tiêu biểu nhận Giấy khen. Ảnh: Huy Kiên

Dịp này, 186 doanh nghiệp, người nộp thuế tiêu biểu có thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025 đã được nhận Bằng khen, Giấy khen. Trong đó, có 6 doanh nghiệp được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen; 30 doanh nghiệp được Cục trưởng Cục Thuế tặng Giấy khen; 150 doanh nghiệp, người nộp thuế được Trưởng Thuế thành phố Hà Nội tặng Giấy khen.

Trưởng Thuế thành phố Hà Nội Vũ Mạnh Cường chúc mừng, đồng thời trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu và cộng đồng người nộp thuế trên địa bàn Thủ đô đã luôn đồng hành, chia sẻ với cơ quan Thuế, nghiêm túc thực hiện chính sách, pháp luật thuế, đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách nhà nước và sự phát triển của Thủ đô.