Tuyên dương 18 thanh niên trúng tuyển các trường Công an nhân dân

Đại tá Trần Văn Mười, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tuyên dương các sinh viên

Dự, phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng biểu dương những nỗ lực của các tân sinh viên, đồng thời nhấn mạnh, trúng tuyển vào các trường Công an nhân dân mới chỉ là bước khởi đầu. Mỗi sinh viên cần tiếp tục phấn đấu, chấp hành nghiêm kỷ luật, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và tác phong của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu các tân sinh viên phát huy tinh thần tự giác, chủ động nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sau khi ra trường. Đồng thời, ghi nhận sự quan tâm, đồng hành của các gia đình trong quá trình học tập, rèn luyện của các em.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Đại diện 18 tân sinh viên, Cù Nguyễn Thảo Vy bày tỏ lòng biết ơn đối với lãnh đạo Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở đã quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình sơ tuyển, hoàn thiện hồ sơ. Đồng thời, hứa sẽ chấp hành nghiêm kỷ luật, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự kỳ vọng của gia đình và truyền thống lực lượng công an nhân dân.