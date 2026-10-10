Tuyên dương 15 thanh niên sống đẹp, cống hiến vì cộng đồng

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, cho biết Hội thường xuyên tổ chức các chương trình, hoạt động nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước và trách nhiệm của thanh niên. Nhiều giải thưởng, hoạt động thiết thực được triển khai để lan tỏa lối sống tốt đẹp, có ích, trách nhiệm và sẻ chia trong giới trẻ.

Ra đời từ năm 2017, Hành trình và Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là phần thưởng của Trung ương Hội LHTN Việt Nam nhằm tôn vinh những người trẻ có hành động, nghĩa cử nhân ái, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn.

Giải thưởng cũng hưởng ứng phong trào “Người tốt, việc tốt” và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Ban tổ chức, sau 10 năm, giải thưởng đã tuyên dương 227 thanh niên tiêu biểu. Trong số đó có Trưởng bản Mùa A Thi, người kịp thời sơ tán 21 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở; Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và ca sĩ Hòa Minzy.

Năm nay, Ban tổ chức nhận được 129 hồ sơ đề cử từ 30 Hội LHTN tỉnh, thành phố cùng 6 đơn vị báo chí, Đoàn trực thuộc và tổ chức thành viên.

Trong số các đề cử có 8 người dưới 18 tuổi, một người trên 40 tuổi, 23 người dân tộc thiểu số và 6 người có tôn giáo. Các cá nhân được giới thiệu thuộc nhiều lĩnh vực như học tập, lao động sản xuất, quốc phòng, an ninh, văn hóa nghệ thuật, y tế, thể thao, tình nguyện và phát triển cộng đồng.

“Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 15 gương tiêu biểu nhất để trao Giải thưởng năm nay”, anh Nguyễn Kim Quy cho biết.

Những cách sống đẹp khác nhau

Trong 15 cá nhân được vinh danh có anh Phạm Thế Quang, giảng viên Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ. Anh từng hai lần tham gia các đoàn cứu nạn, cứu hộ quốc tế.

Tại Myanmar năm 2025, anh trực tiếp tìm kiếm 7 nạn nhân và đưa 7 người khác ra khỏi đống đổ nát. Năm 2026, tại Venezuela, anh thăm hỏi hơn 500 hộ gia đình mất nhà cửa vì thiên tai và chuyển nhu yếu phẩm tới vùng bị nạn.

3 trong số 15 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu giao lưu tại chương trình

Anh Cà Văn Minh, Phó Đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên, duy trì mô hình “Nuôi em Công an” từ tháng 7/2022. Mô hình đỡ đầu 25 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng cao, trong đó có 12 em mồ côi. Đến nay, một số em đã có việc làm, một số em đỗ trường phổ thông dân tộc nội trú và tiếp tục học tập.

Chị Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, được ghi nhận sau khi lao ra cứu một em nhỏ 2 tuổi khỏi tình huống nguy hiểm và mất đi đôi chân. Hành động của chị diễn ra trong khoảnh khắc đứa trẻ cần được bảo vệ.

Sinh năm 2002, anh Phạm Văn Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, tham gia vận hành nhiều hoạt động cộng đồng. Trong đó có “Alo Đom Đóm”, hỗ trợ người đi đường ban đêm; thư viện “Gánh sách về biển đêm” và chương trình phục hồi sinh kế sau thiên tai trị giá 800 triệu đồng.

Một gương mặt khác là anh Đinh Viết Tường, người mắc hội chứng Tics, từng bị kỳ thị và bắt nạt nhưng vẫn theo đuổi nghệ thuật.

Năm 2025, Tường tham gia chương trình “Tân binh toàn năng” và vào Top 100. Năm 2026, anh đảm nhận vai Nhân trong phim “Trại buôn người”. Kênh TikTok của Tường có hơn 927.000 người theo dõi và 24 triệu lượt thích; qua đó, anh lan tỏa nghị lực sống, đặc biệt tới các bạn trẻ khuyết tật.

Các cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng của chương trình và giải thưởng trị giá 10 triệu đồng do Công ty TCP Việt Nam trao tặng.

Các cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng của chương trình và giải thưởng trị giá 10 triệu đồng do Công ty TCP Việt Nam trao tặng.

Anh Nguyễn Khắc Cường, người khuyết tật vận động, có hơn 20 năm gắn bó với công tác Đoàn, Hội và hoạt động vì cộng đồng. Anh xây dựng lớp giáo dục đặc biệt dành cho trẻ rối loạn phát triển.

Góp sức từ những việc làm cụ thể

Theo anh Nguyễn Kim Quy, 15 cá nhân được vinh danh là minh chứng cho nhiều cách thể hiện lòng tốt, ý chí vươn lên và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Những việc làm của họ trải rộng từ cứu hộ, hỗ trợ học sinh khó khăn, giúp đỡ người gặp nạn đến hoạt động thiện nguyện và tạo cơ hội cho trẻ em.

Hành trình và Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là phần thưởng của Trung ương Hội LHTN Việt Nam nhằm tôn vinh những người trẻ có hành động, nghĩa cử nhân ái, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn

Anh Quy cho rằng sức mạnh của tuổi trẻ được tạo nên từ sự gắn kết và lan tỏa, khi những việc làm tốt trở thành thói quen và giá trị sống. Mỗi nghĩa cử tử tế, dù giản dị, đều góp phần bồi đắp một xã hội nhân văn; mỗi ý tưởng vì cộng đồng là một đóng góp cho tương lai đất nước.

Tại chương trình, 15 cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng của chương trình và giải thưởng trị giá 10 triệu đồng do Công ty TCP Việt Nam trao tặng.