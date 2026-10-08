Tuyên dương 14 gương “Thanh niên sống đẹp” tỉnh Cao Bằng.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Vũ Khắc Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, hội viên, thanh niên.

Trải qua 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức Hội không ngừng lớn mạnh, phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống, giai đoạn 2014 - 2026, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật. Các hoạt động tình nguyện thu hút 825.000 lượt hội viên tham gia; vận động hiến tặng trên 10.500 đơn vị máu; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 40.450 người thuộc diện chính sách và hoàn cảnh khó khăn. Huy động nguồn lực xã hội hóa trên 46 tỷ đồng, triển khai hơn 1.000 công trình thanh niên, trong đó có 140 công trình “Thắp sáng đường quê”, 125 căn nhà nhân ái; làm mới, sửa chữa trên 900 km đường nông thôn.

Toàn tỉnh có hơn 91.300 thanh niên được nâng cao năng lực số; hơn 80.000 lượt thanh niên được tư vấn, hướng nghiệp; hỗ trợ 46 mô hình, dự án khởi nghiệp; kết nạp mới trên 55.000 hội viên, tuyên dương hơn 2.000 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc.

Trong giai đoạn mới, Hội LHTN Việt Nam tỉnh xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; nâng cao chất lượng đoàn kết, tập hợp thanh niên; chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp gắn với tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp, kinh tế rừng, kinh tế cửa khẩu, du lịch; nâng cao năng lực số, ngoại ngữ, khả năng hội nhập; phát huy vai trò xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Hồng Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Hồng Quang ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh niên trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho thanh niên; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị. Phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tích cực học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế gắn với tiềm năng, thế mạnh địa phương; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Tuyên dương 14 gương “Thanh niên sống đẹp” tỉnh Cao Bằng.

Nhân dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tuyên dương 14 gương “Thanh niên sống đẹp” tỉnh Cao Bằng; khen thưởng 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên. Ban Tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích tại Giải thể thao thanh niên Cao Bằng mở rộng năm 2026 diễn ra từ ngày 7 - 8/10, thu hút 18 đoàn với 200 vận động viên tham gia, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, đoàn kết trong thanh niên.