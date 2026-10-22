Tuyên dương 126 công nhân ngành cao su Việt Nam ưu tú năm 2026

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu tại chương trình. Ảnh: Đào Phong

Tham dự có: Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Trần Công Kha; Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai Nguyễn Đức Thắng; Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn cao su Việt Nam Huỳnh Thị Cẩm Hồng; cùng lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn Cao su Việt Nam, đại diện các đơn vị thành viên và cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn ngành.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Trần Công Kha đại diện Ban tổ chức tuyên dương những cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình lao động, sản xuất và hoạt động tại đơn vị. Ảnh: Đào Phong

Chương trình được tổ chức trong không khí thi đua sôi nổi, hướng tới kỷ niệm 97 năm ngày Truyền thống ngành cao su Việt Nam (28-10-1929 - 28-10-2026). Đây là dịp ghi nhận, tôn vinh những công nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất; có tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó, không ngừng học tập, rèn luyện và sáng tạo.

Điểm nhấn của chương trình là lễ trao Giải thưởng “Công nhân ngành cao su Việt Nam ưu tú” năm 2026 cho 126 cá nhân có nhiều đóng góp nổi bật trong lao động, sản xuất và hoạt động tại đơn vị. Trong đó, 83 cá nhân được vinh danh trực tiếp tại buổi lễ, các cá nhân còn lại được vinh danh thông qua các điểm cầu trực tuyến. Những cá nhân được tuyên dương là đại diện tiêu biểu cho đội ngũ công nhân ngành cao su, những người luôn tận tụy với công việc, chủ động khắc phục khó khăn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Trần Công Kha và Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Trần Như Hùng trao khen thưởng 4 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2025. Ảnh: Đào Phong

Phát biểu khai mạc, Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam Huỳnh Thị Cẩm Hồng nhấn mạnh, giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, cống hiến bền bỉ của người lao động. Đồng thời, mong muốn các cá nhân được vinh danh tiếp tục phát huy thành tích, chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng yêu nghề và tinh thần sáng tạo đến đội ngũ lao động trẻ.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương ghi nhận những kết quả đạt được của Công đoàn Cao su Việt Nam; đồng thời đề nghị Công đoàn Cao su Việt Nam và các cấp công đoàn trong ngành tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn, đẩy mạnh phong trào lao động giỏi, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đặc biệt, chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, nâng cao chất lượng công tác nữ công, nhất là đối với lao động nữ tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam” cho 4 cá nhân tại chương trình. Ảnh: Đào Phong

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Phụ nữ Việt Nam” cho 5 cá nhân có những đóng góp đối với sự phát triển bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam tại chương trình. Ảnh: Đào Phong

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu còn tham gia tọa đàm, giao lưu với những gương công nhân ưu tú, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến từ thực tiễn lao động, sản xuất. Qua đó, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy trí tuệ và kinh nghiệm của người lao động, góp phần xây dựng ngành cao su Việt Nam phát triển bền vững.

Cùng với hoạt động tuyên dương, chương trình tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 6b của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động. Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 6b, Công đoàn Cao su Việt Nam đã chăm lo, giải quyết chế độ cho hơn 1,6 triệu lượt lao động nữ, với tổng kinh phí gần 240 tỷ đồng. Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ghi nhận hơn 280 ngàn lượt nữ công nhân, viên chức, lao động đạt danh hiệu; góp phần khẳng định vai trò của phụ nữ trong toàn ngành.

Dịp này, Ban tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam” cho 4 cá nhân; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển phụ nữ Việt Nam” cho 5 cá nhân. Đồng thời, khen thưởng 4 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2025.