Tuyến đường 120m nối sân bay Gia Bình với Hà Nội có gì đặc biệt?

Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội dài khoảng 14,07km, đi qua địa bàn Hà Nội và Bắc Ninh. Dự án còn có khoảng 2,5km tuyến kết nối đường dẫn cầu Tứ Liên tại xã Đông Anh.

Trong đó, cầu vượt sông Đuống dài khoảng 1,9km. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 28.794 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Theo thiết kế, tuyến có mặt cắt ngang điển hình rộng 120m. Phần đường cao tốc được bố trí 10 làn xe, hai bên là đường gom, mỗi bên 3 làn.

Dải đất giữa tuyến được dự kiến bố trí đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Tại công trường, nhiều hạng mục đang được triển khai cùng lúc. Đến nay, các mũi thi công đang được trải dài từ khu vực cầu sông Đuống, các cầu cạn, nút giao Ninh Hiệp đến cầu chữ C, cầu chữ Y và các hạng mục kết nối với cầu Tứ Liên.

Ba gói thầu xây lắp chính đang được tăng tốc. Tại gói XL01, nhà thầu tập trung thi công cọc khoan nhồi, bệ đúc dầm và đường công vụ phục vụ xây dựng cầu sông Đuống. Đây là các hạng mục phục vụ thi công cầu vượt sông dài khoảng 1,9km.

Ở gói XL02, các đơn vị triển khai nhịp đúc hẫng, cầu dẫn, cầu cạn và nút giao Ninh Hiệp. Gói XL03 thi công cầu chữ Y, mở rộng cầu vượt quốc lộ 1A, cầu Thạc Quả cùng các hạng mục kết nối với cầu Tứ Liên.

Các mũi thi công được bố trí trên nhiều khu vực của dự án. Giá trị sản lượng thực hiện tại công trường đến nay đạt khoảng 589,49 tỷ đồng.

Bên cạnh các hạng mục đang triển khai, một số vị trí trên tuyến vẫn vướng đường điện 500kV, hạ tầng kỹ thuật và giải phóng mặt bằng. Đây là những phần việc cần được xử lý để các mũi thi công có thể triển khai liên tục. Nhà đầu tư kiến nghị Hà Nội đẩy nhanh việc di dời đường điện, hoàn thành giải phóng mặt bằng và tháo gỡ thủ tục liên quan đến cấp phép mỏ vật liệu.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối khu vực sân bay Gia Bình với Hà Nội, đồng thời tăng khả năng kết nối giao thông giữa Hà Nội và Bắc Ninh.

Với mặt cắt ngang điển hình rộng 120m, tuyến còn được tính toán quỹ đất cho các tuyến đường sắt trong tương lai.