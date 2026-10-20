Tuyên dương 12 nữ cán bộ, nhân viên đạt danh hiệu “Phụ nữ hai giỏi”

Các cá nhân đạt danh hiệu “Phụ nữ hai giỏi" nhận giấy khen của lãnh đạo doanh nghiệp

Chiều 20/10, CIC Group họp mặt nữ cán bộ, nhân viên với chủ đề “Trao yêu thương - Gắn kết tự hào”, nhằm động viên người lao động nữ tiếp tục phát huy năng lực, khẳng định vai trò trong công việc và cuộc sống.

Dịp này, 12 cá nhân tiêu biểu được trao giấy khen vì thành tích trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Hoạt động góp phần ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của nữ cán bộ, nhân viên, đồng thời tăng cường sự gắn kết, xây dựng môi trường làm việc nhân văn.