Tuyên dương 117 chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu

Các đại biểu dự hội nghị.

Đội ngũ chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn, tổ dân phố là lực lượng nòng cốt, trực tiếp đưa hoạt động Hội đến với hội viên và phụ nữ tại cơ sở. Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, chủ động, sáng tạo, thời gian qua, các chị đã tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm lo phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, các chị tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần củng cố tổ chức Hội và tăng cường đoàn kết trong cộng đồng, nhất là tại địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các chi hội trưởng chi hội phụ nữ tiêu biểu tham gia hội nghị.

Trong năm 2026, các cấp Hội LHPN tỉnh đã tổ chức trên 3.200 cuộc tuyên truyền, sinh hoạt, thu hút hơn 163.700 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia; vận động trên 100.000 hội viên tham gia thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt; huy động trên 200.000 ngày công vệ sinh môi trường, chăm sóc đường hoa và công trình cộng đồng; phối hợp trao 113 con bò cùng vật tư, thuốc vắc-xin, giống cỏ trị giá trên 2 tỷ đồng cho 66 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Âu Thị Mai trao Bằng khen cho cá nhân tiêu biểu.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ chi hội trưởng trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Đồng thời mong muốn thời gian tới, các chị tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, sâu sát địa bàn, gần gũi hội viên; chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tập hợp phụ nữ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo. Các cấp Hội cần quan tâm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, kịp thời động viên, hỗ trợ cán bộ Hội cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

117 chi hội trưởng chi hội phụ nữ tiêu biểu được nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2026.

Tại hội nghị, 117 chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội LHPN tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Phụ nữ năm 2026.