Đồng chí Bùi Quang Huy và đồng chí Tôn Ngọc Hạnh trao tuyên dương và tặng hoa chúc mừng nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai.

Giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương do Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức xét chọn, trao tặng hai năm một lần nhằm phát hiện, tôn vinh những giáo viên, giảng viên trẻ có thành tích tiêu biểu trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, đồng thời là cán bộ Đoàn, Hội tích cực, hạt nhân của phong trào thanh thiếu nhi trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Năm 2026, giải thưởng được tổ chức lần thứ 5 theo kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026), góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Giải thưởng năm 2026 ghi nhận lần đầu tiên số hóa toàn bộ quy trình trong công tác xét chọn.

Các nhà giáo trẻ tiêu biểu được tuyên dương tại buổi lễ. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Năm nay, từ 560 hồ sơ đăng ký, các tỉnh đoàn, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã giới thiệu 159 hồ sơ xét chọn cấp Trung ương. 100 nhà giáo được tuyên dương đến từ 35 đơn vị, đang công tác ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn Hồ Hồng Nguyên mong rằng, từ lễ tuyên dương hôm nay, mỗi nhà giáo trẻ tiêu biểu sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong về phẩm chất, tiên phong trong đổi mới sáng tạo và tiên phong lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nghề giáo.

Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp tiếp tục quan tâm duy trì kết nối với nhà giáo trẻ sau tuyên dương, nắm bắt nhu cầu và phối hợp tạo điều kiện để các thầy cô tiếp tục phát huy chuyên môn, sáng kiến của mình.

Cần hình thành và duy trì những mạng lưới trao đổi phù hợp theo cấp học, lĩnh vực chuyên môn hoặc địa bàn; tạo cơ hội để nhà giáo chia sẻ học liệu, giới thiệu mô hình và tìm được người cùng triển khai.