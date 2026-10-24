Tuyên dương 10 công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tham dự.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại Chương trình tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Ảnh: Hải Nguyễn.

Chương trình tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc lần đầu tiên được Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh, lan tỏa những giá trị lao động.

Từ gần 18 triệu công nhân lao động cả nước, thông qua sự phát hiện, giới thiệu của các cấp công đoàn và quá trình đánh giá kỹ lưỡng, khách quan, công tâm, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã lựa chọn 10 gương mặt xuất sắc. Họ đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, với những đóng góp nổi bật trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải tiến kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, vượt khó vươn lên và các hoạt động vì cộng đồng. Mỗi người có thành tích riêng, nhưng cùng thể hiện tinh thần lao động sáng tạo, bản lĩnh và trách nhiệm của người công nhân Việt Nam.

Trong số đó có Anh hùng Lao động Phạm Đình Duẩn, người thợ mỏ với hơn 20 năm gắn bó cùng những đường lò sâu và ký ức khó quên về 15 giờ cùng đồng đội đào hầm giải cứu hai công nhân mắc kẹt trong lòng đất.

Chín cá nhân khác gồm: Nguyễn Bá Vương (Ban Kỹ thuật, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Công đoàn Hàng không Việt Nam); Hoàng Ngọc Hiến (Tổ trưởng Cơ khí, Công ty CP Cơ khí chế tạo Đại Dũng, Nghi Sơn, Thanh Hóa); Nguyễn Thành Ngôn (Tổ trưởng Cơ khí, Công ty CP Nam Việt, An Giang); Trần Thị Vân (công nhân Xí nghiệp Veston Hà Nội, Tổng công ty May 10, Công đoàn Dệt May Việt Nam); Huỳnh Thị Lý (công nhân Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Đức Toàn (Điều dưỡng trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa U Minh, Cà Mau); Nguyễn Đức Hưng (công nhân Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam, Đồng Nai); Nguyễn Văn Cung (nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công trình Viettel Đắk Lắk, Tổng công ty CP Công trình Viettel, Ban Công đoàn Quốc phòng); Nguyễn Đức Quyền (công nhân kỹ thuật Công ty TNHH TOTO Việt Nam).

Từ thực tiễn lao động sản xuất, các tấm gương tiêu biểu bền bỉ tìm tòi, làm chủ thiết bị, cải tiến quy trình, biến kinh nghiệm thành sáng kiến, nâng cao năng suất, chất lượng và an toàn trong sản xuất.

Ở họ, không chỉ nổi bật về trí tuệ, tài năng mà còn thể hiện khát vọng của một thế hệ công nhân Việt Nam trước những yêu cầu mới của đất nước, luôn nỗ lực học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, đi đầu trong việc thực hiện phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Trong số đó, gương mặt trẻ nhất được vinh danh là anh Nguyễn Đức Quyền (sinh năm 1999) - công nhân Công ty TNHH TOTO Việt Nam (Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội).

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chúc mừng 10 công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Ảnh: Hải Nguyễn.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, công đoàn, công nhân và người lao động là chủ thể có vai trò, sứ mệnh rất quan trọng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cấp công đoàn đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, động viên đoàn viên, công nhân, người lao động hăng say lao động, công tác, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, có ý kiến xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị mỗi tấm gương là một hạt nhân tích cực trong phong trào lao động sáng tạo. 10 tấm gương xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương sẽ khơi nguồn cho hàng nghìn, hàng vạn thành tích sáng kiến mới ngày mai.

Về phía tổ chức công đoàn, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam, hướng mạnh về cơ sở, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là đối tác đồng hành có trách nhiệm trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

“Mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi: Người lao động được gì; quyền lợi nào được bảo vệ; khó khăn nào được tháo gỡ và tiếng nói nào được lắng nghe”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.