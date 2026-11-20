Ngày 20/11, ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch tại xã Phú Trạch, trong đó tập trung vào tuyến đường kết nối từ quốc lộ 1 vào trung tâm điện lực và khu tái định cư phục vụ dự án.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến kiểm tra thực địa dự án Công trình đường giao thông từ quốc lộ 1A vào Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Theo UBND xã Phú Trạch, tuyến đường từ quốc lộ 1 vào Trung tâm Điện lực Quảng Trạch dài khoảng 1,4km, có tổng diện tích đất bị ảnh hưởng hơn 39.300m², liên quan đến 58 hộ gia đình.

Đến nay, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường đợt 1 cho 39 hộ, với tổng kinh phí khoảng 17,77 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình giải phóng mặt bằng vẫn còn một số vướng mắc.

Cụ thể, tại vị trí cọc P45-P46, ranh giới giải phóng mặt bằng đi qua thửa đất thừa kế của 4 hộ dân nên chưa thể thống nhất phương án xử lý. Ngoài ra, 12 hộ dân có đất mặt tiền quốc lộ 1 kiến nghị được hỗ trợ phần đất tự san lấp. Một số hộ kinh doanh dịch vụ rửa xe tự phát dọc tuyến cũng đề nghị có chính sách hỗ trợ trong thời gian thi công.

Đối với dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, khối lượng thực hiện hiện đạt khoảng 60% giá trị hợp đồng. Một hộ dân có công trình bị ảnh hưởng đã đồng thuận tháo dỡ trước ngày 23/11 để phục vụ thi công.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng các đại diện sở, ngành và địa phương kiểm tra thực địa các dự án.

Đáng chú ý, đến cuối tháng 10/2026, xã Phú Trạch đã hoàn tất thủ tục cho thuê đất đối với nhiều hạng mục thuộc dự án, trong đó có Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II với diện tích hơn 73,5ha. Địa phương cũng đang rà soát 10 hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài phạm vi quy hoạch dự án.

Tại buổi kiểm tra, ông Lê Đức Tiến yêu cầu xã Phú Trạch tập trung hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ còn lại trong phạm vi giải phóng mặt bằng tuyến đường từ quốc lộ 1 vào Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, phấn đấu bàn giao mặt bằng trước ngày 20/12/2026.

Đối với khu tái định cư giai đoạn 4, địa phương được yêu cầu hoàn thành xây dựng trong tháng 1/2027.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, báo cáo UBND tỉnh về tình hình các hộ dân nằm ngoài phạm vi nhà máy nhưng có nguy cơ bị ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt khi Trung tâm Điện lực Quảng Trạch đi vào vận hành.

Đối với Ban Quản lý dự án Điện 2 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tỉnh đề nghị sớm bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối.

Các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư được yêu cầu phối hợp xử lý dứt điểm những vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai các hạng mục thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.