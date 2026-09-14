Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển công chức:

-Có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch.

- Đang cư trú tại Việt Nam.

- Đủ 18 tuổi trở lên.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lý lịch rõ ràng. Đối với các vị trí việc làm chuyên viên làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh, cấp xã, người đăng ký dự tuyển là đảng viên không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ; trường hợp chưa là đảng viên thì phải được xác minh lý lịch rõ ràng, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để phát triển đảng và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ. Đối với các vị trí việc làm được xác định là vị trí trọng yếu cơ mật phải bảo đảm tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định.

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

- Đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển (có biểu chi tiết kèm theo).

Thời hạn, địa chỉ, phương thức tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời hạn: 30 ngày, từ ngày 14/9/2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/10/2026 (trong giờ hành chính vào các ngày làm việc, trường hợp nộp qua đường bưu chính tính từ ngày dấu bưu điện đến).

- Địa chỉ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng 415, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu, tầng 4, nhà A, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu; số điện thoại của bộ phận tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: 02133.799.163

- Phương thức tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu.

Ưu tiên trong tuyển dụng công chức: Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng thực hiện theo Điều 6, Nghị định số 170/2025/NĐ-CP, ngày 30/6/2025 của Chính phủ và Điều 1 Nghị định 300/2026/NĐ-CP ngày 29/7/2026 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Thông tin chi tiết tại đây: Thông báo tuyển dụng công chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp xã - Tỉnh Lai Châu (đợt 2) năm 2026.