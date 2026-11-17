Florian Wirtz lập cú đúp, trong khi hàng công chủ nhà bùng nổ sau giờ nghỉ để biến trận đại chiến tại Berlin thành màn trình diễn một chiều. Tỷ số 5-0 cho Đức có thể nói là kết quả không tưởng với người hâm mộ.

Trước cuộc đối đầu này, Hà Lan vừa trải qua chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Hy Lạp. Đội bóng của HLV Xavi Hernandez bước vào trận đấu với sự tự tin lớn, trong khi Đức cũng có màn chạy đà thuận lợi bằng chiến thắng 3-1 trước Serbia. Cả hai đều cần kết quả tích cực để bảo đảm vị trí trong nhóm giành vé vào tứ kết. Tuy nhiên, không nhiều người nghĩ Hà Lan lại phải nhận thất bại nặng nề đến vậy.

Tuyển Đức tạo nên chiến thắng gây choáng váng khi đánh bại Hà Lan 5-0 ở lượt trận cuối bảng A2 UEFA Nations League. Ảnh: Reuters

Đức nhập cuộc chủ động và tạo ra sức ép đáng kể lên phần sân đối phương. Phút 41, Derry Scherhant tạo nên khác biệt bằng pha đi bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi tung cú sút quyết đoán đưa bóng vào góc cao khung thành. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ này trong màu áo đội tuyển quốc gia, giúp Đức bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 1-0.

Nếu hiệp một chứng kiến Hà Lan duy trì được thế trận tương đối cân bằng, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi sau giờ nghỉ. Phút 60, Florian Wirtz nhân đôi cách biệt bằng cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm. Bàn thắng đẹp mắt của tiền vệ đang khoác áo Liverpool mở đầu cho khoảng thời gian ác mộng của đội khách.

Chỉ 5 phút sau, Đức tiếp tục khiến hàng thủ Hà Lan chao đảo. Từ quả tạt của Brajan Gruda, Nico Schlotterbeck băng vào đánh đầu đưa bóng vào góc xa, nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 71, Wirtz và Gruda tiếp tục phối hợp ăn ý trước khi tiền vệ người Đức hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm cận thành. Tỷ số đã là 4-0 trong sự bất lực của hàng phòng ngự Hà Lan.

Cơn ác mộng của đội khách chưa dừng lại. Phút 77, Derry Scherhant có cơ hội ghi bàn thứ hai nhưng cú dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc. Brajan Gruda lập tức xuất hiện đúng lúc để đá bồi, ấn định chiến thắng 5-0 cho đội chủ nhà. Chỉ trong 17 phút của hiệp hai, Đức ghi tới bốn bàn, biến trận đấu được chờ đợi thành một màn vùi dập khó tin.

Theo đó, hàng thủ Hà Lan liên tục bị Đức xé toang, còn thủ môn Bart Verbruggen tỏ rõ sự thất vọng trước màn trình diễn của các đồng đội. Chiến thắng giúp Đức kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu và giành vé vào tứ kết. Hà Lan cũng đi tiếp, nhưng chỉ đứng vị trí thứ hai sau thất bại nặng nề tại Berlin.

Đáng chú ý, trận đấu còn đánh dấu lần cuối đội tuyển Đức sử dụng trang phục Adidas sau hơn 70 năm hợp tác. Từ năm 2027, Nike sẽ trở thành nhà cung cấp trang phục cho tuyển Đức. Một cột mốc đặc biệt càng khiến đêm Berlin trở nên đáng nhớ với người hâm mộ chủ nhà.