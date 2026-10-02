Tuyển Đức thắng trận đầu tiên dưới thời Jurgen Klopp

Rạng sáng 2/10, ở lượt trận thứ 3 bảng B Nations League A, "Die Mannschaft" biến trận cầu tại Allianz Arena thành màn tập dượt một chiều khi áp đặt hoàn toàn thế trận với 74% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra tới 32 cú dứt điểm.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Đức tràn lên phần sân đối phương nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc, bước ngoặt cũng đến ở phút 39. Florian Wirtz đi bóng lắt léo xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm dội cột dọc, tạo điều kiện thuận lợi cho Tom Bischof băng vào đá bồi cận thành tung nóc lưới Serbia, mở tỷ số trận đấu.

Bước sang hiệp hai, kịch bản không có nhiều thay đổi khi Serbia gần như bất lực trong khâu lên bóng và không tạo nổi pha dứt điểm đáng chú ý nào. Phút 61, Wirtz tiếp tục chứng minh tầm ảnh hưởng bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Nhận đường chuyền từ Maximilian Mittelstadt, ngôi sao thuộc biên chế Liverpool hãm bóng tinh tế vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương rồi dứt điểm chìm hiểm hóc vào góc xa, ấn định thắng lợi 2-0 cho đội chủ nhà.

Trận thắng dễ dàng giúp tuyển Đức thu hẹp khoảng cách với đội nhì bảng Hà Lan xuống chỉ còn 1 điểm. Đây cũng là kết quả giúp thầy trò Klopp cởi bỏ áp lực tâm lý để chuẩn bị cho chuyến tái đấu Hy Lạp vào ngày 5/10.

Klopp gửi thông điệp đanh thép ngày ra mắt tuyển Đức Trong ngày ra mắt tuyển Đức vào chiều 24/5, HLV Jurgen Klopp đã có những phát biểu đáng chú ý.