'Tuyến đầu' tiếp nhận tiếng nói người dân

Chú trọng hòa giải, đối thoại

Đầu tháng 8/2026, xã Nam Gianh nhận được đơn của một trường hợp trình bày về việc vợ chồng người con trai giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của bà và đề nghị chính quyền địa phương can thiệp. Theo đơn trình bày, trước đó, bà đã tổ chức một cuộc họp gia đình để phân chia đất thừa kế.

Sau khi thống nhất, bà chia thửa đất thành 2 phần để cho vợ chồng người con trai và cháu nội đích tôn. Vì tuổi cao sức yếu, bà đã giao GCNQSDĐ cho con trai để làm thủ tục tách thửa. Tuy nhiên, hơn 1 năm qua, vợ chồng người con trai vẫn chưa làm các thủ tục. Khi bà hỏi về GCNQSDĐ, 2 người chỉ trả lời loanh quanh. Vì vậy, nguyện vọng của bà là đề nghị chính quyền địa phương can thiệp, buộc con trả lại GCNQSDĐ cho mình để sớm thực hiện thủ tục tách thửa.

Xã Nam Gianh duy trì nền nếp công tác tiếp công dân định kỳ - Ảnh: NVCC

Nhận được đơn, UBND xã Nam Gianh đã tổ chức làm việc để lắng nghe các bên liên quan trình bày ý kiến, cung cấp thông tin và thống nhất phương án giải quyết. Theo trình bày của người con dâu, vì quá trình làm thủ tục tách thửa, thửa đất bị lệch tọa độ, nên chưa thể thực hiện được. Vợ chồng chị cũng muốn tách thửa sớm để có GCNQSDĐ riêng, nhưng hiện nay, chồng chị đi làm ăn xa, nên cần có thời gian sắp xếp công việc.

Sau khi được giải thích, vận động, bà cụ mới hiểu được vấn đề và thống nhất chờ con trai trở về để cùng nhau làm thủ tục tách thửa. Chính quyền địa phương cũng đã yêu cầu, trong thời gian chờ đợi, các bên phải cam kết giữ nguyên hiện trạng thửa đất đang sử dụng, nhằm tránh phát sinh tranh chấp, khiếu kiện sau này.

Đó là một trong những phản ánh của công dân gửi đến xã Nam Gianh yêu cầu giải quyết và được hòa giải thành công trong thời gian qua. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, địa phương này đã tiếp nhận 61 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân, trong đó có 28 đơn thuộc thẩm quyền. UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết 16 đơn, số còn lại đang giải quyết theo quy định của pháp luật. Nội dung phản ánh, kiến nghị của người dân chủ yếu liên quan đến thủ tục hành chính, chứng thực, đất đai và các chính sách hỗ trợ.

Chủ tịch UBND xã Nam Gianh Phạm Thiết Hùng cho biết, trong quá trình tiếp nhận và giải quyết, xã luôn chú trọng thẩm tra, xác minh, tập trung gặp gỡ và đối thoại, hòa giải với công dân. Việc đối thoại, hòa giải trực tiếp với những người liên quan ngay từ khi sự việc mới phát sinh không chỉ để chính quyền địa phương lắng nghe ý kiến người dân, mà còn là dịp để người có trách nhiệm giải thích, tuyên truyền, vận động. Qua đó, góp phần hạn chế bức xúc kéo dài, giúp các bên liên quan có cơ hội tìm được tiếng nói chung để giải quyết vấn đề từ sớm.

Chủ động nắm bắt sự việc phát sinh

Tháng 3/2026, xã Đồng Lê nhận được đơn của ông P. N. T. trình bày về việc trong quá trình Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Tuyên Hóa xây dựng công trình, đơn vị thi công tự ý múc đất của gia đình ông, làm hư hỏng, thiệt hại cây cối trên đất và khiến phần đất còn lại có nguy cơ sạt lở. Mặc dù gia đình đã nhiều lần phản ánh, nhưng các đơn vị liên quan chưa giải quyết.

Sau khi tiếp nhận đơn, UBND xã Đồng Lê đã giao Phòng Kinh tế tiến hành kiểm tra, xác minh thực địa và xác định mốc giới, ranh giới thửa đất của gia đình ông P.N.T. và diện tích đất của Trung tâm GDNN-GDTX Tuyên Hóa. Kết quả kiểm tra cho thấy phần diện tích đất bị đơn vị thi công sử dụng để xây dựng công trình nằm hoàn toàn trong khuôn viên của Trung tâm GDNN-GDTX Tuyên Hóa. Đáng nói, phần diện tích (khoảng 150m2) này hiện đang được ông P.N.T. sử dụng để trồng cây ăn quả.

Vì vậy, việc công dân đề nghị bồi thường thiệt hại về cây trồng là không có căn cứ. Kết luận giải quyết của UBND xã Đồng Lê yêu cầu Trung tâm GDNN-GDTX Tuyên Hóa thực hiện các giải pháp ổn định đất phần ta luy dương để chống sạt lở đất, tránh ảnh hưởng đến các chủ sử dụng đất liền kề khi xây dựng công trình.

Việc xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị từ Nhân dân không đơn thuần là thực thi trách nhiệm, thẩm quyền, mà còn là kênh quan trọng giúp chính quyền địa phương chủ động phát hiện và khắc phục những bất cập phát sinh từ thực tiễn. Từ đó, đề ra giải pháp để điều chỉnh và chấn chỉnh những nguy cơ có thể xảy ra.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, xã Đồng Lê tiếp nhận và giải quyết 59/59 đơn của công dân thuộc thẩm quyền và tổ chức 35 phiên tiếp công dân định kỳ. Chủ tịch UBND xã Đồng Lê Đinh Tiến Dũng cho biết, trong quá trình giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân, địa phương luôn tập trung giải quyết, bảo đảm chất lượng, đúng thời hạn quy định. Kết luận phải căn cứ các quy định và tình hình thực tế, đồng thời chỉ ra được những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, tránh tái diễn tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.