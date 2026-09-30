Tuyển cờ vua Việt Nam về nước sau hành trình đầy tự hào tại Olympiad 2026

Đội nữ xếp hạng 9, đội nam đứng thứ 19, qua đó đưa cờ vua Việt Nam đứng thứ 12 toàn đoàn trong giải đấu quy tụ khoảng 200 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Mai Hưng (thứ hai từ phải sang) cùng các đồng đội rạng rỡ trong ngày trở về. Ảnh: LĐCVN

Ở bảng nữ, Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Mai Hưng, Bạch Ngọc Thùy Dương và Lương Phương Hạnh thi đấu ổn định, giúp đội tuyển cán đích trong tốp 10.

Đây là lần thứ hai đội nữ Việt Nam đạt thành tích này tại Olympiad, sau vị trí thứ 7 năm 2016. Đáng chú ý, trước ván đấu cuối, các kỳ thủ Việt Nam còn đứng trước cơ hội cạnh tranh huy chương.

Dấu ấn cá nhân nổi bật thuộc về Nguyễn Thị Mai Hưng. Nữ kỳ thủ giành HCB cá nhân ở bàn 5, qua đó trở thành nữ kỳ thủ Việt Nam đầu tiên có 2 huy chương cá nhân tại các kỳ Olympiad.

Chia sẻ trong ngày trở về, Mai Hưng cho biết cô cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi những nỗ lực cá nhân góp phần vào thành tích chung của đội tuyển.

Nhóm các kỳ thủ phía Nam có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Ảnh: LĐCVN

“Thú thực ban đầu mình không hề để ý tới các con số hay kỷ lục nào cả, tâm trí lúc ấy chỉ cố gắng hết sức cho từng ván cờ. Đến khi bạn bè thông báo, mình mới biết và cảm thấy rất vui. Thành tích cá nhân này càng ý nghĩa hơn khi nó trực tiếp giúp đội tuyển nữ đạt được thứ hạng cao tại Olympiad”, Mai Hưng chia sẻ.

Ở bảng Open, đội tuyển Việt Nam gồm Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy, Nguyễn Quốc Hy, Phạm Trần Gia Phúc và Nguyễn Hoàng Nam xếp thứ 19 chung cuộc, đồng thời giành HCV nhóm B.

Với đội hình giàu sức trẻ, các kỳ thủ nam cho thấy sự tự tin và khả năng cạnh tranh trước nhiều đối thủ mạnh.

Olympiad 2026 cũng mang đến tín hiệu tích cực cho thế hệ kế cận khi Bành Gia Huy và Nguyễn Quốc Hy cùng đạt chuẩn Đại kiện tướng quốc tế (GM norm). Đây là dấu mốc quan trọng trên hành trình hướng tới danh hiệu GM của hai kỳ thủ trẻ.