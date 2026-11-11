Tuyển chọn những công dân ưu tú tham gia ngày hội tòng quân năm 2027

Qua vòng sơ tuyển tại các xã, phường, đặc khu trong tháng 10, địa phương đã chọn lọc được những công dân đủ điều kiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự để bước vào đợt khám sức khỏe tập trung cấp thành phố từ ngày 1/11 đến hết 31/12/2026.

Tinh thần xung phong từ các lá đơn tự nguyện

Em Nguyễn Lê Thanh Sơn (phường Hồng Gai, thành phố Quảng Ninh) đã chủ động mổ mắt để đủ điều kiện sức khỏe lên đường nhập ngũ năm 2027. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Ngay sau khi hoàn thành công tác sơ tuyển tại các xã, phường, đặc khu trong tháng 10, thành phố Quảng Ninh bước vào đợt khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tập trung từ ngày 1/11. Điểm nổi bật xuyên suốt mùa tuyển quân năm 2027 là tinh thần tự giác, sẵn sàng gác lại những dự định cá nhân để viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ của hàng nghìn thanh niên đất mỏ.

Tiêu biểu cho tinh thần ấy là em Nguyễn Lê Thanh Sơn (sinh năm 2007, trú tại khu Yết Kiêu 5, phường Hồng Gai, thành phố Quảng Ninh). Dù đợt tuyển quân trước không đạt tiêu chuẩn sức khỏe do mắc tật khúc xạ ở mắt, Sơn vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ trở thành người lính.

Em Sơn xúc động chia sẻ: Em mong muốn được vào môi trường quân đội để rèn luyện trở thành con người vững vàng hơn. Năm ngoái không đủ điều kiện nên năm nay em và gia đình quyết định đi mổ mắt để có thể trạng tốt nhất, đáp ứng yêu cầu sức khỏe. Sơn cũng hy vọng sau khi hoàn thành nghĩa vụ sẽ trưởng thành hơn, làm được nhiều việc có ích cho xã hội.

Thấu hiểu nguyện vọng của con, chị Lê Phương Thùy (mẹ em Sơn) hết lòng ủng hộ, chị Thùy bày tỏ: Mặc dù chiều cao, cân nặng đều đạt, nhưng do cháu cận 3 độ nên đợt trước không trúng tuyển. Gia đình quyết định cho cháu đi mổ mắt tự nguyện để đợt này có đủ điều kiện lên đường theo đúng mong muốn của cháu.

Lãnh đạo địa phương thăm, kiểm tra công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027 tại điểm khám tập trung. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Khát vọng cống hiến đó cũng lan tỏa tới nhiều bạn trẻ khác trên địa bàn. Em Trần Xuân Thiên (phường Vàng Danh, thành phố Quảng Ninh) cho biết em rất mong muốn vào quân đội để học tập và trưởng thành nên đã viết đơn tự nguyện nhập ngũ, mong sẽ trúng tuyển đợt này.

Trong khi đó, em Phạm Tuấn Tú (phường Bình Khê, thành phố Quảng Ninh) chia sẻ: Môi trường quân ngũ là đam mê của em từ lâu. Sau hai lần chưa đỗ vào các học viện quân sự, Tú nhận thấy đây vẫn là môi trường tốt nhất để rèn luyện bản thân nên đã sẵn sàng khi có lệnh gọi.

Siết chặt quy trình, phát huy chính sách hậu phương

​Hội đồng phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự thành phố Quảng Ninh kiểm tra, rà soát hồ sơ và kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Năm 2027, toàn thành phố Quảng Ninh có gần 52.000 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, trong đó trên 18.500 công dân đủ điều kiện sơ tuyển. Kết quả sơ tuyển đã chọn lọc ra gần 11.000 công dân bước vào đợt khám sức khỏe cấp thành phố. Khối lượng công việc lớn đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, khoa học của cả hệ thống chính trị ngay từ cơ sở.

Đánh giá về công tác rà soát nguồn và tuyên truyền, Thượng tá Tống Văn Mạnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Hồng Gai, thành phố Quảng Ninh cho biết: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay nhận được sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và các đoàn thể địa phương. Mặc dù gặp không ít khó khăn, nhất là tỷ lệ thanh niên mắc các bệnh về mắt khá cao, nhưng nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, phường đã nhận được 28 đơn tình nguyện nhập ngũ của các thanh niên. Đến nay, mọi khâu chuẩn bị cho đợt khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự trên địa bàn phường đã hoàn tất, bảo đảm đúng quy trình và kế hoạch đề ra.

Ở cấp cơ sở, sự phối hợp giữa quân sự, công an và y tế giúp nâng cao chất lượng nguồn tuyển. Trung tá Nguyễn Văn Lý (Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự phường An Sinh, thành phố Quảng Ninh) khẳng định: Do tuyên truyền tốt, nhận thức của người dân và thanh niên được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ công dân tham gia sơ tuyển đạt 100%, nguồn công dân đạt tiêu chuẩn sơ bộ tăng khoảng 20% so với năm trước.

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng khám tuyển, bác sĩ Phạm Thị Phương Lam (Phó Giám đốc Trạm Y tế phường Quang Hanh, thành phố Quảng Ninh) cho biết, trạm y tế đã bố trí tổ khám chuyên trách, thiết bị hiện đại và thực hiện quy trình khám một chiều nghiêm túc, bảo đảm đánh giá chính xác, khách quan ngay từ vòng sơ tuyển.

Đợt khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027 tại thành phố Quảng Ninh ghi nhận gần 11.000 công dân đủ điều kiện tham gia, tăng cao so với năm 2026. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Sức hút của mùa tuyển quân năm nay còn đến từ chính sách hậu phương quân đội thiết thực. Theo Đại tá Bùi Đức Lâm, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Quảng Ninh cho biết: Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ từ 10 đến 12 triệu đồng, bắt đầu áp dụng cho quân nhân xuất ngũ từ năm 2027. Riêng công dân là người dân tộc thiểu số, gia đình chính sách hoặc có thành tích khen thưởng, kết nạp Đảng trong ngũ sẽ được nhận mức hỗ trợ cao hơn. Đây là nguồn lực thiết thực giúp hạ sĩ quan, chiến sĩ khởi nghiệp sau khi hoàn thành nghĩa vụ.

Đánh giá tổng thể về mùa tuyển quân năm 2027, Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Quảng Ninh khẳng định: Để bảo đảm tốt chất lượng tuyển quân năm 2027, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã chủ động tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân. Trong đó, từ Đảng ủy Quân sự thành phố đến các đảng ủy, chi bộ quân sự các xã, phường, đặc khu đều có nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện. Cùng với đó là tổ chức rà soát, nắm chắc số lượng và chất lượng công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; đối chiếu với dữ liệu dân cư để kịp thời cập nhật những biến động về nơi cư trú, học tập, lao động nhằm tuyên truyền để thanh niên và gia đình hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ; thực hiện công khai việc xét duyệt các trường hợp tạm hoãn, tạm miễn theo đúng quy định, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công bằng để không xảy ra tiêu cực ở cơ sở. Nhờ đó, tỷ lệ thanh niên viết đơn tự nguyện nhập ngũ năm nay cao hơn hẳn so với năm 2026, phản ánh rõ nét hiệu quả tuyên truyền và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ.

Đợt khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tập trung sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 31/12/2026. Đây là cơ sở quan trọng để thành phố Quảng Ninh tuyển chọn những công dân ưu tú nhất, chuẩn bị cho ngày hội tòng quân đầu năm 2027.