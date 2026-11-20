1. Về chỉ tiêu, đối tượng tuyển chọn

1.1. Chỉ tiêu tuyển chọn

- Giáo viên Trung học phổ thông, Trung học cơ sở: 01 chỉ tiêu giáo viên giảng dạy môn Sinh học.

- Giáo viên nghệ thuật: 01 chỉ tiêu giáo viên giảng dạy môn Mỹ thuật.

1.2. Đối tượng tuyển chọn

- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

- Công dân Việt Nam không thuộc đối tượng trên.

2. Các tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển

Công dân được tuyển chọn phải bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn theo Thông tư số 21/2023/TT-BCA ngày 22/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân, trong đó lưu ý:

2.1. Về chính trị

Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và các tiêu chuẩn sau:

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước;

- Có năng lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;

- Trung thực, tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật nhà nước.

2.2. Về phẩm chất đạo đức: có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt.

2.3. Về trình độ: có trình độ Đại học hệ chính quy (Đại học sư phạm hoặc cử nhân khoa học có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, tốt nghiệp các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy; không bao gồm hình thức liên thông đại học), loại Khá trở lên.

2.4. Về tuổi đời: Từ đủ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi (tính đến ngày quyết định tạm tuyển); công dân có trình độ tiến sĩ, người dân tộc thiểu số, người đã có thời gian làm lao động hợp đồng trong Công an nhân dân trên 05 năm, cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu được tuyển chọn đến đủ 35 tuổi; có chức danh giáo sư, phó giáo sư tuyển chọn đến đủ 40 tuổi.

2.5. Về sức khỏe: đủ tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn vào Công an nhân dân theo Thông tư số 62/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân.

Ngoài ra, công dân dự tuyển phải đảm bảo các tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn

Thực hiện theo Điều 8 Thông tư số 21/2023/TT-BCA ngày 22/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân, gồm:

- Đơn tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân viết tay;

- Bản lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an, công dân được cấp khi đến đăng ký) không cần xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cư trú.

- Bản sao (có chứng thực) giấy khai sinh;

- Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ được đào tạo phù hợp với chỉ tiêu tuyển chọn và bảng điểm kết quả học tập toàn khóa. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật;

- Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu có);

- Bản sao (có chứng thực) các tài liệu xác nhận đối tượng ưu tiên;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do đơn vị y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;

- Ảnh 4cm x 6cm: 04 ảnh màu chụp trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

Đối với các trường hợp thí sinh dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu, ngoài hồ sơ trên cần bổ sung các giấy tờ sau:

- Bản lý lịch cán bộ, công chức, viên chức có xác nhận của cơ quan nơi làm việc, công tác;

- Bản nhận xét, đánh giá quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

- Bản sao (có chứng thực) các quyết định về xét lương, nâng bậc lương của cơ quan tổ chức có thẩm quyền.

4. Thời gian, nơi tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

- Nơi tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Người dự tuyển trực tiếp mang theo hồ sơ đăng ký tuyển chọn đến Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên (Tầng 6, Nhà 12 tầng, trụ sở Công an tỉnh Thái Nguyên số 238/1 đường Bắc Kạn, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) để đăng ký dự tuyển (không đăng ký hộ).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 23/11/2026 đến hết ngày 06/01/2027.

Thông tin trao đổi, đề nghị liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên (đồng chí Đại úy La Trung Hải, Phó Đội trưởng, số điện thoại: 0902.07.27.26).