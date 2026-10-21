Tuyển chọn 5 loài cây ăn quả bản địa tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu

Quả thanh trà vị chua ngọt. (Ảnh minh họa)

Trong quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu đã khảo sát 7 tuyến rừng, đồng thời phỏng vấn 40 hộ dân sống ven rừng Tà Kóu để thu thập thông tin về các loài cây ăn quả bản địa. Qua đó, ghi nhận 30 loài, làm cơ sở đánh giá, lựa chọn những loài phù hợp với điều kiện sinh thái và nhu cầu phát triển kinh tế tại địa phương.

Dựa trên kết quả khảo sát cùng ý kiến của người dân và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, nhóm nghiên cứu đã tuyển chọn 5 loài gồm: xoay, bứa, thanh trà, nhãn rừng, xoài rừng. Đây là những loài được đánh giá có triển vọng về giá trị kinh tế, khả năng chống chịu nắng hạn và ít bị sâu bệnh, phù hợp để nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm.

Cây thanh trà rừng, thuần dưỡng trồng thương phẩm mang lại lợi ích kinh tế. (Ảnh minh họa)

Nhóm đề tài đã gieo ươm 8.310 hạt, trong đó có 3.886 hạt nảy mầm, đạt tỷ lệ 46,76%. Sau giai đoạn ươm giống, các loài cây được đưa vào mô hình trồng thực nghiệm trên diện tích 4 ha. Kết quả theo dõi cho thấy, trong điều kiện mô hình, cây xoay có tỷ lệ sống và đường kính gốc lớn nhất vào cuối kỳ.

Theo Thạc sĩ Hồ Thanh Tuyền - Chủ nhiệm đề tài, việc tuyển chọn và thử nghiệm các loài cây ăn quả bản địa không chỉ góp phần lưu giữ nguồn gen quý trong hệ sinh thái rừng đặc dụng mà còn tạo cơ hội phát triển các sản phẩm có giá trị từ thực vật bản địa. Nếu được duy trì và nhân rộng phù hợp, mô hình có thể hỗ trợ tăng độ che phủ thực vật, giảm áp lực khai thác tài nguyên rừng tự nhiên. Đồng thời bổ sung nguồn quả đặc sản phục vụ sản xuất và du lịch sinh thái.

Quả xoay rừng có nhiều lợi ích với sức khỏe, nếu được trồng, nhân rộng sẽ giảm áp lực lên rừng. (Ảnh minh họa)

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài có ý nghĩa khoa học, thực tiễn, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển kinh tế địa phương và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ rừng. Các chuyên gia đề xuất tiếp tục theo dõi mô hình, hoàn thiện phương án bảo tồn và mở rộng trồng các loài cây phù hợp, hài hòa giữa hiệu quả kinh tế và giá trị sinh thái.