Tuyển cầu mây nữ Việt Nam giao lưu với du khách tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Các vận động viên cầu mây biểu diễn kỹ thuật thi đấu tại khu vực hồ Hoàn Kiếm

Sự xuất hiện của các vận động viên cầu mây Việt Nam tạo nên điểm nhấn tại Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Đáng chú ý, đội tuyển vừa giành hai HCV tại ASIAD 2026 ở nội dung đôi nữ và đồng đội bốn người nữ. Trong đó, Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị My là những vận động viên góp mặt tại hoạt động giao lưu sáng 10.10.

Không chỉ dừng lại ở việc theo dõi các màn trình diễn, người dân và du khách còn có cơ hội trực tiếp tham gia trải nghiệm dưới sự hướng dẫn của vận động viên. Những động tác tưởng chừng đơn giản khi quan sát lại đòi hỏi sự khéo léo, khả năng giữ thăng bằng và phối hợp nhịp nhàng khi thực hiện. Qua đó, người tham gia có thêm góc nhìn thực tế về đặc trưng của môn cầu mây.

VĐV Nguyễn Thị My giao lưu, hướng dẫn một em nhỏ tại sự kiện

Với những người chưa từng chơi cầu mây, hoạt động giao lưu cũng là dịp để tiếp cận một môn thể thao còn khá mới mẻ trong đời sống vận động thường ngày. Việc được trực tiếp thử sức, nhận hướng dẫn từ các vận động viên và quan sát kỹ thuật ở cự ly gần giúp trải nghiệm trở nên sinh động hơn so với việc chỉ theo dõi qua màn ảnh.

Chia sẻ sau khi trải nghiệm, Lê Phượng, sinh viên Trường Đại học Văn hóa cho biết: “So với những gì mình thấy trên TV, cầu mây ngoài thực tế khó thực hiện hơn rất nhiều. Mình cũng rất vui khi được gặp trực tiếp những vận động viên nổi tiếng mà trước đây chỉ được nhìn thấy trên màn ảnh nhỏ”.

Bên cạnh trải nghiệm thực tế, cơ hội gặp gỡ các vận động viên vừa đạt thành tích cao tại đấu trường châu lục cũng mang đến cho người hâm mộ một cách tiếp cận gần gũi hơn với thể thao thành tích cao.

Thay vì chỉ biết đến vận động viên qua những trận đấu, khán giả có thể trực tiếp giao lưu, quan sát kỹ thuật và hiểu thêm về những yêu cầu của môn thể thao này.

VĐV cầu mây Nguyễn Thị Yến giao lưu cùng du khách

Kim Tuyến, sinh viên Trường Đại học Văn hóa chia sẻ: “Các vận động viên ở ngoài thân thiện hơn mình tưởng. Mọi người rất nhiệt tình hướng dẫn và giao lưu với những người đến tham quan, trải nghiệm như chúng mình. Sau buổi hôm nay, có lẽ mình sẽ thử tìm hiểu và tập luyện thêm môn cầu mây”.

Thông qua hoạt động giao lưu cầu mây, lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” không chỉ tạo không gian kết nối giữa vận động viên với công chúng mà còn mở ra cơ hội để người dân chủ động tham gia các hoạt động thể chất.

Kim Tuyến và Lê Phượng tham gia trải nghiệm, giao lưu cầu mây với các VĐV

Với thông điệp “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh”, chương trình hướng tới nâng cao nhận thức về vai trò của việc tập luyện thường xuyên đối với sức khỏe cộng đồng.

Từ một lần thử sức với quả cầu đến sự tò mò về kỹ thuật và mong muốn tìm hiểu sâu hơn về môn thể thao này, những trải nghiệm trực tiếp có thể trở thành bước khởi đầu cho thói quen vận động lâu dài. Qua đó, tinh thần thể thao không chỉ hiện diện trên đấu trường quốc tế mà còn được lan tỏa từ những hoạt động gần gũi trong đời sống hằng ngày.