Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành: Mở thêm hướng đi các tỉnh miền Đông, Tây Nguyên

Tài xế thêm lựa chọn, giảm áp lực

Ngay sau khi tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành được khai thác toàn tuyến, nhiều tài xế cho biết việc hình thành một hướng lưu thông mới giúp hành trình từ phía Tây, Tây Nam TPHCM đi khu vực Đông Nam bộ thuận lợi hơn.

Anh Nguyễn Minh Đoàn, ngụ phường Tân Tạo, TPHCM, cho biết, trước đây mỗi lần chạy xe từ phía Tây TPHCM đi TP Đồng Nai hoặc các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung chỉ có 2 lựa chọn là đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hoặc Xa lộ Hà Nội, trong khi đây là hai tuyến đường thường xuyên ùn tắc, nhất là những ngày cuối tuần. Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành giúp phương tiện từ phía Tây và Tây Nam TPHCM đi các tỉnh miền Đông không nhất thiết phải đi xuyên vào nội đô TPHCM nên rất thuận tiện.

Tương tự, anh Trần Ngọc Tài, ngụ đường Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, cho rằng có thêm một tuyến cao tốc mới giúp tài xế chủ động hơn trong lộ trình di chuyển. Khi dòng xe được chia bớt, các tuyến cửa ngõ phía Đông TPHCM cũng giảm áp lực, thời gian chạy xe ổn định hơn.

Theo anh Tài, người dân ở khu vực phía Tây, Tây Nam TPHCM có thể lựa chọn quốc lộ 50 hoặc đường Lê Văn Lương, khu vực Nhà Bè trước đây, để tiếp cận tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, sau đó kết nối các tuyến đường về miền Đông.

Đối với xe từ các tỉnh miền Tây, tuyến cao tốc mới cũng tạo thêm hướng di chuyển để né đi xuyên qua những khu vực thường xuyên đông phương tiện của TPHCM.

Nút giao thông kết nối đường Nguyễn Văn Tạo (xã Nhà Bè, TPHCM) vào đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: QUỐC HÙNG

Anh Nguyễn Thanh Sang, một tài xế đến từ Đồng Tháp, cho biết trước đây những chuyến xe từ miền Tây đi miền Trung, Tây Nguyên phải tính toán kỹ lộ trình qua TPHCM, nhất là các khu vực quanh đường nối cao tốc TPHCM - Trung Lương, đường Nguyễn Văn Linh và cầu Bình Điền thường xuyên kẹt xe.

“Nay có thêm tuyến Bến Lức - Long Thành, phương tiện có thể đi theo hướng mới, không phải đi xuyên nội đô TPHCM, giúp tài xế đỡ áp lực. Những chuyến đi Vũng Tàu, Bình Thuận, Nha Trang hoặc Đà Lạt... có thêm tuyến cao tốc kết nối trực tiếp từ phía Tây sang Long Thành, TP Đồng Nai giúp tài xế di chuyển nhanh hơn”, anh Sang nói.

Theo Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam, từ 0 giờ ngày 1-10 đến 0 giờ ngày 2-10, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành có hơn 25.000 lượt phương tiện lưu thông trên toàn tuyến. Lưu lượng phương tiện tăng khoảng 30%. Doanh thu tăng tới 140% so với thời điểm trước khi thông xe toàn tuyến.

Từ TPHCM đi cao tốc theo hướng nào?

Đối với phương tiện xuất phát từ khu vực trung tâm TPHCM, một trong những hướng đi vào đường cao tốc Bến Lức - Long Thành là qua khu vực phía Nam thành phố.

Người dân có thể qua cầu Kênh Tẻ (phường Tân Hưng), hoặc từ đường Nguyễn Văn Cừ qua đường Dương Bá Trạc, sau đó lưu thông theo đường Nguyễn Hữu Thọ về phía xã Nhà Bè. Từ đây, phương tiện tiếp tục theo đường Nguyễn Văn Tạo để vào tuyến cao tốc tại khu vực cầu Bình Khánh.

Đây cũng là hướng đi với phương tiện từ khu vực Phú Mỹ Hưng có nhu cầu đi Long Thành, phường Bà Rịa, Vũng Tàu. Việc lưu thông qua hướng đường Nguyễn Văn Tạo (xã Nhà Bè), giúp phương tiện có thêm lộ trình mới thay vì tập trung vào đường Nguyễn Văn Linh, cầu Phú Mỹ, đường Võ Chí Công và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, hoặc xa lộ Hà Nội.

Với các khu vực Bình Chánh, Bình Tân, Tân Bình, An Sương, Chợ Lớn trước đây..., phương tiện lưu thông theo hướng đường Nguyễn Văn Linh, sau đó đi tiếp quốc lộ 50 về phía xã Bình Chánh vào tuyến cao tốc tại nút giao quốc lộ 50.

Đối với phương tiện từ các tỉnh miền Tây lưu thông vào tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành có 3 nút giao kết nối gồm Mỹ Yên, quốc lộ 1 và quốc lộ 50. Tùy vị trí xuất phát, tài xế có thể lựa chọn nút giao phù hợp để di chuyển mà không phải xuyên tâm TPHCM.

Với phương tiện đi theo quốc lộ 1, tài xế có thể lựa chọn nút giao quốc lộ 1 để vào tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, sau đó tiếp tục lộ trình về Long Thành, TP Đồng Nai và kết nối vào tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đi các miền Trung, Tây Nguyên.

Như vậy, từ các tỉnh miền Tây, phương tiện có thể tiếp cận cao tốc Bến Lức - Long Thành theo nhiều hướng: cao tốc TPHCM - Trung Lương đến nút giao Mỹ Yên; quốc lộ 1 đến nút giao quốc lộ 1; hoặc quốc lộ 50 đến nút giao quốc lộ 50.

Việc hình thành thêm các hướng kết nối góp phần phân bổ lại dòng phương tiện giữa các trục giao thông cửa ngõ TPHCM. Đặc biệt, với các chuyến xe có điểm đến tại Long Thành, Nhơn Trạch, Vũng Tàu và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, tuyến cao tốc mới tạo thêm một lựa chọn lộ trình di chuyển thông thoáng hơn, nhanh hơn so với lộ trình trước đây.

Tuy nhiên, trong thời gian đầu khai thác, tài xế cần chủ động tìm hiểu lộ trình, quan sát biển báo và tuân thủ phương án tổ chức giao thông thực tế tại từng nút giao. Việc lựa chọn đúng hướng tiếp cận sẽ giúp phát huy hiệu quả của tuyến cao tốc, đồng thời góp phần phân luồng phương tiện, giảm áp lực cho các tuyến cửa ngõ vốn có lưu lượng giao thông lớn của TPHCM.