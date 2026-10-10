Tuyến buýt điện số 83 kết nối Hà Nội - Hưng Yên đi vào hoạt động

Tuyến có cự ly khoảng 58 km, sử dụng 15 xe buýt điện, với tần suất 15-30 phút/lượt

Theo Transerco, tuyến buýt điện số 83 được đưa vào hoạt động nhằm mở rộng mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng phương tiện xanh, đồng thời tăng cường kết nối giao thông giữa Hà Nội và Hưng Yên, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân hai địa phương.

Tuyến xe buýt số 83 sử dụng 15 xe buýt điện, sức chứa 60 hành khách/xe.

Tuyến có cự ly khoảng 58 km, sử dụng 15 xe buýt điện VinFast Green Bus, được sản xuất năm 2026, với sức chứa 60 hành khách/xe. Tần suất khai thác từ 15-30 phút/lượt, tương ứng khoảng 62 lượt xe mỗi ngày.

Các phương tiện mang màu xanh lá đặc trưng, được thiết kế theo bộ nhận diện thương hiệu Hanoibus, kết hợp họa tiết cánh chim hòa bình và Khuê Văn Các trên thân xe, tạo diện mạo hiện đại, đồng bộ.

Về thời gian hoạt động, tuyến 83 xuất phát từ Bến xe Gia Lâm (Hà Nội) từ 5h00 đến 18h30 hằng ngày. Ở chiều ngược lại, từ Bến xe Hưng Yên, xe hoạt động từ 5h00 đến 19h00.

Tạo thêm lựa chọn di chuyển bằng phương tiện công cộng cho người dân

Về lộ trình, từ Bến xe Gia Lâm, tuyến đi qua các trục đường Ngô Gia Khảm, Ngọc Lâm, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Đức Thuận, Lý Thánh Tông và khu đô thị Vinhomes Ocean Park. Sau đó, xe tiếp tục qua Giáp Hải, khu đô thị Ecopark, đường ĐT379 và Quốc lộ 39A để đến Hưng Yên.

Tại Hưng Yên, tuyến đi theo đường Nguyễn Văn Linh, kết nối Bến xe Hưng Yên, sau đó quay đầu tại vòng xuyến Điện Biên, qua đường Tô Hiệu và nút giao Nguyễn Văn Linh – Tôn Thất Tùng trước khi trở lại Bến xe Hưng Yên.

Việc đưa tuyến buýt điện số 83 vào khai thác tạo thêm lựa chọn di chuyển bằng phương tiện công cộng cho người dân, đặc biệt là những người thường xuyên đi lại, làm việc và học tập giữa khu vực phía Đông Hà Nội với Hưng Yên.

Đây cũng là bước tiếp theo trong quá trình phát triển mạng lưới xe buýt sử dụng năng lượng sạch, hướng tới giảm phát thải và thúc đẩy giao thông xanh tại khu vực Hà Nội và các địa phương lân cận.