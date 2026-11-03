Tuyến buýt 83: Hành trình xanh kết nối Hà Nội - Hưng Yên

Tiếp thu phản ánh của người dân về tình trạng đốt rác gây ô nhiễm môi trường, chính quyền xã Trần Phú đã lập tức vào cuộc với loạt giải pháp đồng bộ: tăng cường tuần tra, lắp camera giám sát và siết chặt quản lý bãi rác. Sự chủ động này bước đầu mang lại những chuyển biến rõ nét, nhận được sự đồng thuận cao từ dư luận.