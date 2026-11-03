Tuyến buýt 83: Hành trình xanh kết nối Hà Nội - Hưng Yên
Nhu cầu đi lại giữa Hà Nội và Hưng Yên ngày càng gia tăng, kéo theo yêu cầu phát triển các loại hình vận tải công cộng thuận tiện, an toàn và thân thiện với môi trường. Mới đây, Tổng công ty Vận tải Hà Nội đưa tuyến buýt số 83 vào hoạt động, kết nối Bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên. Không chỉ mở thêm một lựa chọn đi lại cho người dân, tuyến buýt này còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng, thúc đẩy kết nối giữa Thủ đô với các địa phương lân cận.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tuyen-buyt-83-hanh-trinh-xanh-ket-noi-ha-noi-hung-yen-246261103201937247.htm