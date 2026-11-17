Vinicius tỏa sáng với cú hat-trick.

Sau thất bại 2-3 trước Nhật Bản, Brazil bước vào cuộc đối đầu Singapore với quyết tâm tìm lại niềm vui chiến thắng. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn đáng kể, đoàn quân áo vàng xanh nhanh chóng áp đặt thế trận và liên tục đẩy hàng thủ chủ nhà vào tình trạng báo động.

Ngay phút thứ 8, Estevao đưa bóng tìm đến cột dọc. Chỉ một phút sau, Vinicius Junior mở tỷ số bằng pha dứt điểm hiểm hóc từ bên trái vùng cấm từ đường kiến tạo của Bruno Guimaraes.

Sức ép của Brazil khiến Singapore gần như không có thời gian tổ chức lại đội hình. Phút 15, Vinicius hoàn tất cú đúp sau pha phản công tốc độ với Endrick là người kiến tạo. Sáu phút sau, ngôi sao Real Madrid tiếp tục ghi bàn ở cự ly gần, hoàn tất hat-trick chỉ trong vòng 12 phút.

Chưa dừng lại, Brazil tiếp tục gia tăng cách biệt trước khi hiệp một khép lại. Phút 31, Endrick tung cú sút chân trái từ ngoài vùng cấm, đưa bóng đi hiểm hóc vào góc thấp khung thành, nâng tỷ số lên 4-0.

Brazil quá mạnh so với Singapore.

Sau giờ nghỉ, thế trận một chiều vẫn được duy trì. Phút 51, Estevao ghi bàn thứ năm bằng pha dứt điểm chân trái chính xác sau tình huống bóng cố định. Đến phút 65, Rayan tận dụng đường chuyền xuyên tuyến của Allan để nâng tỷ số lên 6-0.

Cơn ác mộng của Singapore khép lại ở phút 74. Từ một tình huống tấn công của Brazil, hậu vệ Raoul Suhaimi lúng túng đưa bóng về lưới nhà, ấn định chiến thắng 7-0 cho đội khách.

Kết quả giúp Brazil nhanh chóng lấy lại thể diện sau trận thua Nhật Bản. Đáng chú ý, Vinicius tiếp tục duy trì phong độ bùng nổ ở cấp độ đội tuyển với 5 bàn thắng trong hai trận gần nhất, sau cú đúp vào lưới Nhật Bản.

Trong khi đó, Singapore thêm một lần nếm trải sự chênh lệch đẳng cấp khi đối đầu các đại diện Nam Mỹ. Hôm 13/11, đội bóng này cũng thất bại 1-4 trước Paraguay.