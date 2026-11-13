Tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam thắng tưng bừng CLB Thái

Tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam (phải) thắng đậm CLB Thái Lan 8-5 tại Đà Nẵng.

Trận giao hữu diễn ra tại Công viên Biển Đông (TP Đà Nẵng) mang đến màn rượt đuổi tỷ số vô cùng mãn nhãn với tổng cộng 13 bàn thắng được ghi. Ngôi sao rực sáng nhất bên phía đội chủ nhà là tiền đạo Trần Ngọc Bảo với một cú hat-trick đẳng cấp. Bên cạnh đó, Hồ Quốc Hưng và Trường Dũ cùng lập cú đúp, kết hợp với bàn thắng của Mai Văn Mãnh để khép lại thắng lợi tưng bừng cho thầy trò HLV Mai Văn Đức.

Thắng lợi này là cú hích tinh thần cực lớn trước khi toàn đội lên đường sang Phang Nga (Thái Lan) tham dự VCK châu Á từ ngày 18 đến 28-11. Tại đây, Việt Nam nằm ở bảng B cùng đương kim vô địch Iran, Lebanon và Afghanistan.