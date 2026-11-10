Tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam thắng đậm CLB của Thái Lan

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), trận đấu nằm trong kế hoạch tập huấn nhằm giúp Ban huấn luyện đánh giá phong độ cầu thủ, kiểm tra khả năng vận hành chiến thuật và hoàn thiện các phương án chuyên môn.

Đội tuyển Việt Nam (phải) đã có một trận đấu ấn tượng. Ảnh: VFF

Chiến thắng với cách biệt 5 bàn trước đại diện Thái Lan mang đến tín hiệu tích cực cho đội tuyển trong giai đoạn chuẩn bị.

Bên cạnh kết quả, việc được thi đấu cọ xát với đối thủ nước ngoài cũng giúp các cầu thủ duy trì nhịp độ thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và cải thiện khả năng phối hợp.

Đây là những yếu tố cần thiết khi đội tuyển chuẩn bị bước vào sân chơi châu lục với sự góp mặt của nhiều đối thủ có trình độ cao.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam và CLB PORT ASM Beach Soccer sẽ tiếp tục có thêm hai trận đấu tập vào các ngày 11.11 và 13.11.

HLV Mai Văn Đức cùng ban huấn luyện sẽ tận dụng những cơ hội này để thử nghiệm đội hình, điều chỉnh chiến thuật và tìm ra phương án tối ưu trước khi lên đường.

Ngày 16.11, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam sẽ sang Thái Lan tham dự Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026, diễn ra từ ngày 18 đến 28.11 tại Phang Nga.

Tại vòng bảng, Việt Nam nằm ở bảng B cùng đương kim vô địch Iran, Lebanon và Afghanistan.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Mai Văn Đức lần lượt gặp Lebanon ngày 19.11, Iran ngày 21.11 và Afghanistan ngày 23.11. Cả ba trận đều diễn ra lúc 17h00 (giờ Việt Nam).

Đặc biệt, cuộc đối đầu với Iran được xem là thử thách lớn, đồng thời là cơ hội để đội tuyển Việt Nam kiểm chứng năng lực trước nhà đương kim vô địch châu Á.