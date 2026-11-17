Trong gần một tháng tập luyện tại bãi biển Đà Nẵng dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên trưởng Mai Văn Đức, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam rèn luyện chiến thuật và nâng cao thể lực nhằm sẵn sàng thi đấu với cường độ cao. Bên cạnh tập luyện, đội có các trận đấu giao hữu mang đến kết quả tích cực với 2 chiến thắng 9-7 và 8-3 trước Câu lạc bộ PORT ASM Beach Soccer (Thái Lan).

Thể hiện tốt trong quá trình chuẩn bị, 11 cầu thủ của Đà Nẵng góp mặt trong danh sách cầu thủ đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam tham dự giải.

Tại vòng bảng, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng đương kim vô địch Iran, Lebanon và Afghanistan. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Lebanon ngày 19/11, Iran ngày 21/11 và Afghanistan ngày 23/11.