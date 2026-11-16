Tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam đến Thái Lan, sẵn sàng cho giải châu Á

Thầy trò HLV Mai Văn Đức sẽ tiếp tục di chuyển đến Phang Nga, địa điểm tổ chức giải, để ổn định nơi ăn ở và hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng.

Toàn đội đã đến địa điểm thi đấu, chuẩn bị cho sân chơi châu lục. Ảnh: VFF

Trước ngày lên đường, HLV Mai Văn Đức đã chốt danh sách 14 cầu thủ chính thức tham dự giải. Đây là những gương mặt được lựa chọn sau quá trình tập luyện, đánh giá chuyên môn và thi đấu cọ xát trong đợt tập huấn tại Đà Nẵng.

Trong hơn hai tuần chuẩn bị, đội tuyển đã có điều kiện hoàn thiện chiến thuật, nâng cao thể lực và duy trì cảm giác thi đấu thông qua ba trận đấu tập với CLB PORT ASM Beach Soccer (Thái Lan).

Những trận đấu này giúp ban huấn luyện rà soát lực lượng, đánh giá khả năng phối hợp và điều chỉnh các phương án chuyên môn trước khi bước vào sân chơi châu lục.

Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 28.11 tại Phang Nga, quy tụ 12 đội tuyển, chia thành ba bảng. Theo thể thức, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Iran, Lebanon và Afghanistan. Đây là bảng đấu đòi hỏi thầy trò HLV Mai Văn Đức phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt khi Iran đang là đương kim vô địch của giải.

Theo lịch thi đấu, Việt Nam lần lượt gặp Lebanon lúc 17 giờ ngày 19.11, đối đầu Iran vào ngày 21.11 và khép lại vòng bảng bằng trận gặp Afghanistan ngày 23.11. Cả ba trận đều diễn ra lúc 17 giờ.

Với quá trình chuẩn bị tại Đà Nẵng cùng những trận đấu cọ xát trước giải, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam hướng đến mục tiêu cạnh tranh suất vào tứ kết, qua đó khẳng định sự tiến bộ tại đấu trường châu lục.