Tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam chuẩn bị tranh tài tại giải châu Á 2026

Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026 với lực lượng nòng cốt từng tham dự Giải bóng đá bãi biển châu Á 2025

Hướng tới Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026, diễn ra từ ngày 18 - 28.11 tại Phang Nga (Thái Lan), đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam đã tập trung tại Đà Nẵng để triển khai kế hoạch tập luyện, hoàn thiện lực lượng và chuẩn bị các phương án thi đấu.

Trong đợt hội quân này, HLV trưởng Mai Văn Đức triệu tập 20 cầu thủ, chủ yếu là những gương mặt có màn thể hiện nổi bật tại Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026, được tổ chức ở Quy Nhơn (Gia Lai) hồi tháng 8.

Đáng chú ý, đội tuyển có sự góp mặt của chín cầu thủ từng tham dự Giải bóng đá bãi biển châu Á 2025, gồm Nguyễn Hữu Ân, Nguyễn Anh Quang, Trần Kim Trung, Mai Văn Mãnh, Hồ Quốc Hưng, Lê Thái Nguyên, Phạm Trường Dũ, Trần Ngọc Bảo và Phan Đạt.

Sự trở lại của những gương mặt đã trải nghiệm môi trường thi đấu quốc tế được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển duy trì tính ổn định, đồng thời tạo sự kết nối với các cầu thủ được trao cơ hội ở lần tập trung này.

Trong thời gian tập huấn tại Đà Nẵng, ban huấn luyện chú trọng nâng cao nền tảng thể lực, rèn luyện kỹ năng xử lý bóng trên cát và hoàn thiện khả năng phối hợp giữa các vị trí. Bên cạnh đó, đội tuyển cũng sẽ xây dựng những phương án chiến thuật phù hợp với đặc điểm của từng đối thủ tại vòng bảng.

Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026 quy tụ 12 đội tuyển, được chia thành ba bảng. Theo kết quả phân bảng, Việt Nam nằm ở bảng B cùng Iran, Lebanon và Afghanistan.

Trong số các đối thủ, Iran được đánh giá là thử thách lớn nhất khi bước vào giải với tư cách đương kim vô địch. Đội bóng Tây Á đang hướng đến danh hiệu thứ năm trong lịch sử tham dự giải đấu.

Ở hai bảng còn lại, chủ nhà Thái Lan nằm tại bảng A cùng Nhật Bản, Bahrain và Iraq. Đây là bảng đấu có sự góp mặt của Nhật Bản, đội tuyển từng ba lần đăng quang, cùng Bahrain, nhà vô địch năm 2006.

Bảng C gồm Oman, UAE, Saudi Arabia và Uzbekistan. Trong đó, Oman từng vô địch năm 2015, còn UAE đã hai lần bước lên ngôi cao nhất.

Với bề dày kinh nghiệm của mình, Trần Ngọc Bảo (trắng) tiếp tục được kỳ vọng sẽ cùng các đồng đội giành kết quả tích cực tại giải bóng đá bãi biển châu Á 2026

Theo thể thức, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi trận đấu vòng bảng đều có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Mai Văn Đức sẽ ra quân gặp Lebanon lúc 17h00 ngày 19.11. Hai ngày sau, đội tuyển chạm trán đương kim vô địch Iran, trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu Afghanistan lúc 17h00 ngày 23.11. Cả ba trận đều diễn ra tại Phang Nga, Thái Lan.

Với lịch thi đấu dày và những đối thủ có trình độ khác nhau, quá trình tập huấn tại Đà Nẵng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam nâng cao khả năng thích ứng, phát huy kinh nghiệm của lực lượng nòng cốt và hướng tới mục tiêu cạnh tranh suất vào vòng tứ kết.