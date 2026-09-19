Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xác định đối thủ tại tứ kết ASIAD 2026

Tại bảng D, Việt Nam có khởi đầu ấn tượng khi lần lượt đánh bại Qatar và Hồng Kông (Trung Quốc) cùng với tỉ số 3-0.

Tuy nhiên, ở trận cuối, Thanh Thúy cùng các đồng đội nhận thất bại 1-3 trước Hàn Quốc. Kết quả này khiến Việt Nam đứng nhì bảng và phải gặp đội nhất bảng B.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp thử thách lớn tại tứ kết. Ảnh: Hiền Trần

Ở bảng B, Trung Quốc không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Kazakhstan 3-0, qua đó giữ ngôi đầu và trở thành đối thủ của Việt Nam tại tứ kết.

Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng gợi lại thất bại của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tại tứ kết Giải vô địch châu Á 2026. Trong trận đấu ngày 28.8 tại Thiên Tân, chủ nhà Trung Quốc giành chiến thắng 3-0 với các tỉ số 25-15, 25-22 và 25-13.

Lần tái đấu tại ASIAD 2026 được dự báo sẽ là thử thách lớn đối với Thanh Thúy và các đồng đội. Trung Quốc sở hữu lực lượng mạnh, nhưng trận tứ kết cũng là cơ hội để tuyển Việt Nam kiểm chứng sự tiến bộ sau những màn trình diễn tích cực ở vòng bảng.

Ba cặp tứ kết còn lại, gồm: Nhật Bản gặp Đài Bắc Trung Hoa, Indonesia đối đầu Thái Lan và Hàn Quốc chạm trán Kazakhstan.

Các trận tứ kết và phân hạng môn bóng chuyền nữ trong nhà ASIAD 2026 sẽ bắt đầu từ ngày 20.9.