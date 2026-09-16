Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng đội có... học sinh cấp 2 ở Asiad

Trong trận ra quân Asiad 2026, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu hoàn toàn áp đả Qatar, giành chiến thắng 3-0 với các set đấu 25/3, 25/8, 25/9. Với trận thắng thuyết phục này, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã khởi đầu thuận lợi tại sân chơi Á vận hội.

Tuy nhiên, sau trận đấu, nhiều người bất ngờ khi nhìn vào danh sách VĐV Qatar tham dự Asiad năm nay. Trong 12 VĐV dự Asiad, chỉ có Sumaia Almadhoun 31 tuổi và hai VĐV 18 tuổi. Những cái tên còn lại đều đang ở độ tuổi học sinh cấp 2, cấp 3. Đặc biệt, Nelly Shalaby mới chỉ 13 tuổi, trong khi bốn VĐV khác có độ tuổi tương đương... học sinh lớp 9 tại Việt Nam.

Qatar cử lực lượng rất trẻ dự Asiad. Ảnh: Vietcontent

Qatar không có nền bóng chuyền phát triển, vì thế ở những sân chơi có sự cọ xát, học hỏi cao như Asiad, quốc gia này quyết định cử đội hình siêu trẻ để tranh tài.

Trong khi đó, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng có những VĐV trẻ nhưng đã thi đấu rất nổi bật, có thể kể tới Quỳnh Hương hay Ánh Thảo. Ở trận mở màn, Quỳnh Hương là VĐV ghi nhiều điểm nhất cho đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, 13 điểm.

Quỳnh Hương (6) ngày một tiến bộ. Ảnh: Vietcontent

Chủ công 18 tuổi có màn trình diễn đầy tự tin, góp phần giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu Asiad 2026 bằng chiến thắng thuyết phục!

Ở trận đấu tiếp theo, các cô gái Việt Nam đối đầu Hong Kong (Trung Quốc), vào lúc 14h ngày 17/9.