Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chia tay ASIAD 2026 bằng một chiến thắng

Set 1 diễn ra giằng co khi hai đội liên tục bám đuổi. Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ tạo được khoảng cách rõ rệt ở giai đoạn cuối, dẫn 21-19 trước khi tận dụng tốt cơ hội để thắng 25-21, vươn lên dẫn trước 1-0.

Đội tuyển nữ Việt Nam xếp hạng 7 chung cuộc tại ASIAD 2026. Ảnh: Hiền Trần

Sang set 2, các cô gái Việt Nam chơi chủ động hơn. Khả năng tổ chức tấn công hiệu quả giúp đội duy trì lợi thế 15-11 rồi 19-15. Kazakhstan không thể tạo ra cuộc lội ngược dòng khi Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận và khép lại set đấu với chiến thắng 25-19.

Set 3 diễn ra thuận lợi nhất với đội tuyển nữ Việt Nam. Từ các mốc 7-3, 9-5 rồi 17-11, khoảng cách ngày càng được nới rộng. Trước sức ép liên tục từ hàng công Việt Nam, Kazakhstan không thể duy trì thế bám đuổi và chấp nhận thất bại 15-25.

Chiến thắng 3-0 giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành hạng 7 chung cuộc, nhưng đây vẫn là kết quả chưa đáp ứng kỳ vọng khi mục tiêu ban đầu là lọt vào tốp 4.

Thất bại trước Trung Quốc ở tứ kết và trận thua Indonesia trong cuộc đua nhóm hạng 5-8 khiến đội tuyển nữ Việt Nam không có được thứ hạng cao. Dẫu vậy, tinh thần chiến đấu của các tuyển thủ trong suốt giải đấu, đặc biệt ở trận cuối, là điều đáng ghi nhận.

ASIAD 2026 khép lại với nhiều bài học để đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện lực lượng và hướng tới những mục tiêu cao hơn trong các giải đấu tiếp theo.