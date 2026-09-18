Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam nhận tin vui trước Asiad

Ngày 18/9, LĐBC Việt Nam thông báo PV GAS là Nhà tài trợ chính đồng hành cùng tuyển bóng chuyền nam Quốc gia năm 2026. Đây là lần đầu tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có một nhà tài trợ riêng, tạo thêm nguồn lực cho đội tuyển trong quá trình tập luyện, tập huấn và thi đấu.

Năm 2026 cũng là thời điểm tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có những thay đổi và tín hiệu tích cực về chuyên môn. Với sự dẫn dắt của HLV trưởng người Italia Federico Rampazzo, ban huấn luyện và các VĐV đang từng bước xây dựng định hướng chuyên môn mới, hướng tới việc nâng cao chất lượng thi đấu và khả năng cạnh tranh tại các giải đấu quốc tế. Đặc biệt, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tạo dấu ấn khi giành chức vô địch SEA V CUP 2026 chặng 2.

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẵn sàng cho Asiad. Ảnh: Vietcontent

Theo HLV Federico Rampazzo, hiện đội bóng của ông dẫn dắt đang tập huấn với tinh thần tốt nhất cho Asiad 20, đặt mục tiêu là vượt qua vòng bảng, hướng tới tranh suất vào vòng cuối ở Á vận hội.

Tại Asiad 20, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam ở bảng C cùng Qatar, Ấn Độ và Hong Kong (Trung Quốc). Trước giờ lên đường sang Nhật Bản, HLV Federico Rampazzo rút gọn danh sách 12 tuyển thủ gồm: Đinh Văn Duy, Trần Hoài Phương, Trịnh Duy Phúc, Cao Đức Hoàng, Dương Văn Tiên, Trần Minh Đức, Tăng Ngọc Hiếu, Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Phương, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Bùi Xuân Tiến.