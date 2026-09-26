Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam hướng đến ASIAD 20

Ngày 27-9, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ chính thức bước vào các trận đấu tại bảng C, ASIAD 20, cùng các đội tuyển Ấn Độ, Qatar và Hong Kong (Trung Quốc). Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi bóng chuyền nam Việt Nam trở lại đấu trường lớn nhất châu lục sau 8 năm vắng bóng kể từ ASIAD 18 tại Indonesia năm 2018, đánh dấu bước tiến mới của bóng chuyền nam Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên (HLV) người Italia.

Làn gió mới từ chiến lược gia người Italia

Sự xuất hiện của HLV Federico Rampazzo trên băng ghế chỉ đạo đã tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong lối chơi và tư duy thi đấu của các vận động viên (VĐV) đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Khác với những HLV trong và ngoài nước từng dẫn dắt đội tuyển trước đây, chiến lược gia người Italia xây dựng tập thể dựa trên nền tảng phòng ngự chắc chắn, đồng thời hướng các VĐV thay đổi tư duy chơi bóng, qua đó tạo nên một tập thể có tính gắn kết cao.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẵn sàng chinh phục ASIAD 20 tại Nhật Bản. (Nguồn: Bóng chuyền Việt Nam)

Ngay trong những ngày đầu dẫn dắt đội tuyển, HLV Federico Rampazzo đã cho thấy định hướng xây dựng một đội bóng có khả năng phòng ngự tốt, đồng thời giúp các VĐV thay đổi tư duy thi đấu để hướng đến một tập thể mạnh.

Những thay đổi đó được thể hiện qua chức vô địch chặng 2 SEA V.Cup 2026 tại Indonesia hồi tháng 7. Chức vô địch là dấu mốc đáng chú ý của bóng chuyền nam Việt Nam tại đấu trường khu vực Đông Nam Á, trong đó đội tuyển có chiến thắng 3-2 trước tuyển bóng chuyền nam Thái Lan.

Bước vào hành trình chinh phục ASIAD 20 tại Nhật Bản, toàn đội đang có tâm lý thoải mái, hưng phấn và tự tin trước các đối thủ mạnh của châu lục.

Hướng đến mục tiêu vào tứ kết

Môn bóng chuyền nam ASIAD 20 diễn ra từ ngày 27-9 đến 3-10, với sự tham dự của 16 đội tuyển, chia thành 4 bảng. Việt Nam nằm ở bảng C cùng với các đội Ấn Độ, Qatar và Hong Kong (Trung Quốc). Đây được đánh giá là bảng đấu tương đối thuận lợi cho thầy trò HLV Federico Rampazzo.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam khá dày khi trong 3 ngày liên tiếp, từ ngày 27 đến 29-9, thầy trò HLV Federico Rampazzo lần lượt chạm trán Ấn Độ lúc 14 giờ ngày 27-9, Qatar lúc 14 giờ ngày 28-9 và Hong Kong (Trung Quốc) lúc 8 giờ ngày 29-9. Trong số 3 đối thủ, Qatar là đội bóng từng lọt vào tốp 4 châu Á. Dù phong độ thời gian gần đây có phần sa sút, đội bóng này vẫn được đánh giá là đối thủ mạnh. Trong khi đó, Ấn Độ và Hong Kong (Trung Quốc) được xem là những đối thủ vừa tầm. Tuyển Việt Nam có cơ sở để hướng đến chiến thắng nếu các VĐV thi đấu đúng phong độ.

Tại ASIAD 20, mục tiêu của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam là giành 1 trong 2 tấm vé của bảng C vào vòng tứ kết. Các trận đấu tại ASIAD 20 cũng là cơ hội để tuyển Việt Nam thể hiện lối chơi mới dưới sự dẫn dắt của HLV Federico Rampazzo, đồng thời tích lũy kinh nghiệm tại đấu trường châu lục cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai, đặc biệt là đấu trường SEA Games.

Tại ASIAD 20, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tiếp tục duy trì lực lượng với những gương mặt như: Đinh Văn Duy, Trần Hoài Phương, Trịnh Duy Phúc, Cao Đức Hoàng, Dương Văn Tiên, Trần Minh Đức, Tăng Ngọc Hiếu, Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Phương, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải và Bùi Xuân Tiến... Đây đều là những VĐV đã có sự gắn kết, hiểu nhau sau nhiều tháng tập luyện dưới sự dẫn dắt của HLV người Italia.

Với sự hưng phấn sau chức vô địch chặng 2 SEA V.Cup 2026 cùng tâm lý thoải mái, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam được kỳ vọng sẽ có màn thể hiện tốt trước các đối thủ, hướng đến mục tiêu giành vé vào tứ kết.