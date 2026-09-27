Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gặp khó trước hàng công Ấn Độ sau 8 năm trở lại Asiad 20

Bóng chuyền nam Việt Nam thua Ấn Độ trận ra quân Asiad 20. Ảnh: Trọng Đạt.

Bóng chuyền nam Việt Nam để thua Ấn Độ với các tỷ số 23-25, 21-25 và 20-25. Đúng như dự báo trước trận, Ấn Độ thể hiện lối chơi chặt chẽ, gần như không để lộ những khoảng trống lớn. Hàng chắn có chiều cao gây sức ép lên các mũi tấn công Việt Nam, trong khi khả năng tấn công uy lực và bước một ổn định giúp Ấn Độ duy trì thế chủ động.

Ở set đầu, hai đội giằng co từng điểm. Việt Nam có thời điểm vượt lên, nhưng Ấn Độ giữ được sự bình tĩnh ở những pha bóng quyết định để thắng 25-23.

Sang set hai, ban huấn luyện Việt Nam điều chỉnh hàng chắn, tập trung bám chắn kỹ hơn. Các phụ công Trần Duy Tuyến, Bùi Xuân Tiến và Trương Thế Khải thực hiện tốt ý đồ chiến thuật, song các mũi tấn công hai biên của Ấn Độ vẫn ghi điểm hiệu quả. Việt Nam thua set 2 với tỷ số 21-25.

Trong khi các mũi công Ấn Độ hoạt động đồng đều, đội tuyển Việt Nam trông chờ nhiều vào Nguyễn Ngọc Thuân. Chủ công quê Thái Bình ghi 17 điểm, là cầu thủ ghi điểm xuất sắc nhất trận. Tuy nhiên, chừng đó chưa đủ để Thuân gánh vác đội tuyển và tạo nên khác biệt trước đối thủ.

Ở set ba, Việt Nam không duy trì được thế giằng co và để Ấn Độ thắng 25-20, khép lại trận đấu sau ba set. Thất bại này là khởi đầu không như mong muốn trong lần trở lại Asiad của bóng chuyền nam Việt Nam sau tám năm vắng bóng. Trước đại hội, đội tuyển vừa lần đầu vô địch SEA V.Cup 2026 sau chiến thắng 3-2 trước Thái Lan.

Thầy trò HLV Federico Rampazzo sẽ gặp Qatar ngày 28/9, trước khi đấu Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 29/9. Hai trận đấu liên tiếp đặt ra yêu cầu hồi phục nhanh và duy trì sự ổn định nếu đội tuyển muốn cải thiện kết quả vòng bảng.

Trọng Đạt