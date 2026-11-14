Tuyển bóng bàn Việt Nam xuất sắc giành 2 HCV Đông Nam Á

Trong ngày thi đấu cuối cùng, Nguyễn Anh Tú thể hiện bản lĩnh và ý chí thi đấu kiên cường khi giành chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Nicholas Tan (Singapore) trong trận chung kết đơn nam. Ở nội dung đơn nữ, Mai Hoàng Mỹ Trang dừng bước tại bán kết trước VĐV Malaysia với tỷ số 0-4, giành HCĐ.

Trước đó, tuyển bóng bàn Việt Nam và chủ nhà Malaysia gặp nhau trận chung kết đồng đội nam. Tại đây, các tay vợt Việt Nam thi đấu ấn tượng, mang về tấm HCV.

Tuyển bóng bàn Việt Nam khép lại giải đấu thành công.

Như vậy, khép lại giải Vô địch Đông Nam Á 2026, tuyển bóng bàn Việt Nam giành tổng cộng 5 huy chương, gồm 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.

Đằng sau mỗi tấm huy chương là những nỗ lực bền bỉ, những thời khắc vượt qua áp lực và thử thách, cùng khát khao chiến thắng của từng thành viên đội tuyển. Với tinh thần đoàn kết, không lùi bước trước khó khăn, các VĐV bóng bàn Việt Nam chiến đấu bằng tất cả trách nhiệm, niềm tự hào để mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Tại giải năm nay, tuyển Việt Nam đăng ký lực lượng gồm 10 VĐV và 2 HLV, tham dự đầy đủ những nội dung tại giải. Đáng chú ý, trước ngày đội lên đường, Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ treo thưởng 50 triệu đồng cho VĐV giành HCV, 30 triệu đồng cho HCB và 20 triệu đồng cho HCĐ. Trong khi đó, Phó chủ tịch Tống Đức Thuận cũng dành mức thưởng lần lượt 30 triệu đồng, 20 triệu đồng và 10 triệu đồng cho các VĐV đạt thành tích tương ứng.