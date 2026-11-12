Tuyển bóng bàn Việt Nam vô địch Đông Nam Á

HLV Vũ Văn Trung (thứ 2 từ trái sang) và các tay vợt ăn mừng chức vô địch nội dung đồng đội nam Đông Nam Á. (Ảnh: BHL cung cấp).

Giải diễn ra từ ngày 10/11 đến 14/11, gồm 7 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam và đơn nữ. Ở bảng B, thầy trò huấn luyện viên Vũ Văn Trung lần lượt thắng Thái Lan, Campuchia, Brunei và Indonesia. Tại bán kết, các tay vợt Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Anh Tú và Đoàn Bá Tuấn Anh thắng Singapore 3-1, trả món nợ sau trận thua ở chung kết SEA Games 33 cuối năm 2025. Về phía Malaysia, đội đứng đầu bảng A rồi thắng Indonesia ở bán kết. Trước trận chung kết, cả hai đội đều toàn thắng 5 trận.

Ở trận chung kết, huấn luyện viên Vũ Văn Trung thay đổi đội hình so với bán kết: Đinh Anh Hoàng đá vị trí tiên phong, Nguyễn Anh Tú là chủ lực, Lê Đình Đức đá vị trí thứ yếu. Mở màn, Đinh Anh Hoàng thắng Choong Javen 3-2, trong đó set quyết định thắng 11-9, đưa Việt Nam dẫn 1-0. Tiếp đó, Nguyễn Anh Tú thắng Wong Qi Shen 3-0, nâng tỷ số lên 2-0. Ở trận thứ ba, Lê Đình Đức thua Lee Hong An 2-3 sau 5 set, giúp Malaysia rút ngắn còn 1-2. Sang trận thứ tư, Đinh Anh Hoàng thua set đầu nhưng thắng liên tiếp 3 set sau, hạ Wong Qi Shen 3-1 và khép lại trận chung kết với tỷ số 3-1 nghiêng về Việt Nam, không cần đến trận đấu thứ năm.

Chức vô địch lần này có giá trị lớn hơn năm 2016. Khi đó, nội dung này chỉ có 5 đội thi đấu vòng tròn một lượt, còn lần này Việt Nam phải cạnh tranh với 8 đội trong khu vực. Sau chức vô địch đồng đội nam, đội tuyển tiếp tục thi đấu ở các nội dung đôi nam, đôi nữ, đơn nam và đơn nữ. Hai nội dung đồng đội nữ và đôi nam nữ đã hết cơ hội giành huy chương do bị loại ở vòng bảng hoặc tứ kết.