Tuyển bóng bàn Việt Nam được treo thưởng 80 triệu đồng cho mỗi Huy chương vàng tại giải Đông Nam Á

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam được treo thưởng khích lệ tinh thần - Ảnh: VTTF

Cụ thể, tại buổi gặp mặt, động viên đội tuyển trước ngày lên đường dự giải, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ công bố mức thưởng 50 triệu đồng cho mỗi Huy chương vàng, 30 triệu đồng cho Huy chương bạc và 20 triệu đồng cho Huy chương đồng.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch phụ trách tài chính Tống Đức Thuận cũng treo thưởng tương ứng 30 triệu đồng, 20 triệu đồng và 10 triệu đồng cho các vận động viên giành huy chương ở ba thứ hạng trên. Như vậy, nếu giành Huy chương vàng, mỗi vận động viên sẽ nhận tổng cộng 80 triệu đồng tiền thưởng từ hai lãnh đạo Liên đoàn.

Tay vợt Nguyễn Anh Tú đặt mục tiêu có thành tích cao nhất tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026. Ảnh: Minh Dân

Đây là sự động viên thiết thực, thể hiện sự quan tâm và đồng hành của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam đối với các tuyển thủ trước một giải đấu quan trọng trong năm. Qua đó, tạo thêm động lực để Ban huấn luyện và các vận động viên nỗ lực tập luyện, quyết tâm cạnh tranh thành tích cao, mang vinh quang về cho thể thao nước nhà.

Giải vô địch Bóng bàn Đông Nam Á 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến 15-11 tại Malaysia. Đội tuyển Việt Nam tham dự với 10 vận động viên và 2 huấn luyện viên, tranh tài ở đầy đủ các nội dung đơn, đôi và đôi nam nữ. Những gương mặt được triệu tập gồm: Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tú, Lê Đình Đức, Bùi Thế Nghĩa (nam); Trần Mai Ngọc, Lâm Thu Cúc, Nguyễn Thị Nga, Mai Hoàng Mỹ Trang và Hoàng Trà My (nữ).

Mai Hoàng Mỹ Trang (38 tuổi) đã có nhiều năm thi đấu đỉnh cao. Ảnh: Minh Dân

Đáng chú ý, đội tuyển thiếu vắng Nguyễn Khoa Diệu Khánh do tay vợt của Thể thao thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị chấn thương. Đây là sự thiếu hụt đáng tiếc bởi Diệu Khánh từng giành Huy chương vàng nội dung đơn nữ tại giải đấu năm 2024.

Ở kỳ giải cách đây hai năm, bóng bàn Việt Nam từng có 4 lần góp mặt trong các trận chung kết, giành 1 Huy chương vàng đơn nữ và 3 Huy chương bạc ở các nội dung đơn nam, đôi nam và đôi nữ. Thành tích này là cơ sở để đội tuyển đặt mục tiêu tiếp tục cạnh tranh huy chương tại giải năm nay.

Tuy nhiên, thách thức dành cho các tay vợt Việt Nam không nhỏ khi nhiều đối thủ mạnh trong khu vực dự giải với lực lượng chất lượng. Đặc biệt, khác với quy định tại SEA Games, giải đấu lần này cho phép tất cả vận động viên đăng ký thi đấu nội dung đơn, mở thêm cơ hội nhưng cũng khiến cuộc tranh tài trở nên quyết liệt hơn.

Đinh Anh Hoàng là VĐV đơn nam hàng đầu hiện nay của bóng bàn Việt Nam - Ảnh: VTTF

Trong danh sách tập trung lần này, Hoàng Trà My (15 tuổi) là gương mặt trẻ duy nhất lần đầu được tập huấn cùng đội tuyển quốc gia. Việc có thêm vận động viên trẻ góp mặt được kỳ vọng tạo điều kiện để bóng bàn Việt Nam từng bước xây dựng lực lượng kế cận, bên cạnh những tuyển thủ giàu kinh nghiệm.