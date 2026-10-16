Tuyên bố từ CEO Miss Universe, liên quan khả năng đi thi của Quỳnh Anh

Giữa những tranh cãi liên quan đến tổ chức Miss Universe, cơ hội tham gia cuộc thi của người đẹp Việt Nam Nguyễn Quỳnh Anh đang thu hút sự chú ý.

Mới đây, CEO Miss Universe Ronald Day tiếp tục khẳng định quyền quyết định các vấn đề liên quan đến cuộc thi thuộc về đội ngũ tổ chức tại Puerto Rico, đồng thời xác nhận tình trạng liên quan đến đại diện của 6 quốc gia ở châu Á vẫn chưa thay đổi.

CEO Miss Universe Ronald Day lên tiếng về việc tham gia cuộc thi của 6 thí sinh đến từ châu Á do ông Nawat nắm bản quyền. (Ảnh từ EL VOCERO)

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với tờ EL VOCERO, Ronald Day được hỏi về những thông báo do ông Nawat Itsaragrisil đưa ra, trong đó có thông tin về khả năng Việt Nam sẽ đăng cai Miss Universe 2027. Trước đó, tổ chức Miss Universe đã bác bỏ thông tin này thông qua một thông báo chính thức.

Trước những diễn biến trên, CEO Miss Universe nhấn mạnh đội ngũ phụ trách cuộc thi kỷ niệm 75 năm thành lập tại Puerto Rico mới là bên có thẩm quyền đưa ra các quyết định liên quan. Ông cho biết ê-kíp của mình chịu trách nhiệm tuyển chọn thí sinh, hoàn tất hợp đồng với nhà thi đấu Coliseo de Puerto Rico và phối hợp các thỏa thuận về khâu sản xuất chương trình.

"Chúng tôi là những người có quyết định cuối cùng về mọi việc", Ronald Day khẳng định.

Bên cạnh đó, Ronald Day xác nhận tình trạng liên quan đến đại diện của 6 quốc gia châu Á gồm Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Lào, Malaysia và Singapore vẫn được duy trì. Khi được hỏi về vấn đề này, ông cho biết tình trạng trên "vẫn còn hiệu lực và sẽ kéo dài đến cuối cùng".

Tuy nhiên, CEO Miss Universe không tiết lộ cụ thể điều gì sẽ xảy ra nếu đại diện của những quốc gia này có mặt tại Puerto Rico. Ông chỉ nhấn mạnh tổ chức sẽ xử lý các trường hợp thí sinh được đăng ký chính thức theo quy trình đã thiết lập.

Ông Nawat và phía tổ chức Miss Universe mâu thuẫn dai dẳng suốt nhiều tháng qua.

Chia sẻ mới nhất của ông Ronald Day khiến khả năng tham dự Miss Universe 2026 của Nguyễn Quỳnh Anh trở thành vấn đề được quan tâm. Nếu tình trạng nói trên tiếp tục được áp dụng, cơ hội góp mặt của người đẹp tại cuộc thi có thể bị ảnh hưởng.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều khán giả cho rằng với thông báo cứng rắn từ phía Miss Universe, Quỳnh Anh và 5 người đẹp còn lại ở khu vực châu Á không được thi do tranh chấp giữa ông Nawat cùng ban tổ chức cuộc thi. Trước đó, phía tổ chức Miss Universe không công nhận việc ông Nawat nắm bản quyền cuộc thi tại 6 quốc gia gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Lào, Malaysia và Singapore.

Theo kế hoạch được đề cập trong cuộc phỏng vấn, các thí sinh bắt đầu tập trung từ ngày 8/11, trước khi đêm chung kết diễn ra vào ngày 24/11 tại Puerto Rico.

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 vào đầu tháng 10 vừa qua. Người đẹp sinh năm 1999 đến từ Hà Nội, sở hữu chiều cao 1,73 m cùng số đo ba vòng 82-63-93 cm. Cô từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 trước khi trở lại và chinh phục vương miện trong năm nay.

Sau khi đăng quang, Quỳnh Anh được kỳ vọng đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2026 tổ chức ở Puerto Rico. Tuy nhiên, những tranh chấp và bất đồng liên quan đến các bên trong hệ thống cuộc thi đang đặt hành trình quốc tế của cô trước nhiều dấu hỏi.

Với tuyên bố mới nhất từ CEO Miss Universe, Quỳnh Anh khó có khả năng tham gia cuộc thi năm nay.