Tuyên bố trái ngược của Tổng thống Mỹ và Ukraine sau đòn tập kích tên lửa vào Kiev

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Washington, D.C., ngày 18/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ukraine cho biết không nhận được cảnh báo sớm từ các đối tác phương Tây trước đợt tập kích tên lửa của Nga trong đêm, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington vẫn chia sẻ thông tin tình báo với Kiev. Diễn biến xảy ra giữa lúc hai bên có những bất đồng về cách thức chấm dứt xung đột và một thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng do ông Trump công bố.

Theo đài RT, ngày 13/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev không nhận được thông tin cảnh báo trước từ các đối tác về đợt tập kích tên lửa mới nhất của Nga. Trước đó, Không quân Ukraine cũng thông báo chỉ phát hiện tên lửa đang bay tới khi chúng tiến gần mục tiêu, thay vì nhận được thông tin tình báo từ trước. Một số video lan truyền trên mạng được cho là ghi lại ít nhất 6 tên lửa đạn đạo đánh trúng Kiev, trong khi còi báo động không kích chỉ vang lên sau các vụ nổ.

Ông Zelensky coi việc chia sẻ thông tin tình báo về các cuộc tập kích sắp xảy ra là một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với Ukraine. Việc không có cảnh báo sớm làm dấy lên suy đoán rằng Mỹ có thể đã hạn chế chia sẻ tình báo với Kiev, nhất là khi quan hệ giữa hai bên xuất hiện bất đồng công khai trong những ngày gần đây.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã bác bỏ nhận định Washington ngừng hỗ trợ tình báo cho Ukraine. Trả lời báo giới, ông cho biết Mỹ đang làm việc với cả Nga và Ukraine nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi đang giúp đỡ họ và chia sẻ thông tin tình báo”.

Theo truyền thông Mỹ, sự việc có thể xuất phát từ một trục trặc kỹ thuật riêng lẻ, thay vì quyết định chính trị. Một nguồn tin am hiểu vấn đề nói với Politico rằng phía Mỹ giải thích việc không có cảnh báo là do điều kiện thời tiết bất lợi. Tuy nhiên, Kiev được cho là chưa hài lòng với lời giải thích này và vẫn đặt câu hỏi về nguyên nhân thực sự.

Thông thường, Ukraine nhận cảnh báo sớm về tên lửa thông qua Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát Tác chiến (Battlespace Command and Control Center), hệ thống được quân đội Mỹ và NATO sử dụng. Hiện chưa có thông tin xác nhận việc chia sẻ tình báo giữa Washington và Kiev đã thay đổi về mặt chính sách.

Bất đồng về thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng

Vấn đề cảnh báo tên lửa xuất hiện trong bối cảnh Washington và Kiev cũng bất đồng về thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng Nga và Ukraine. Ngày 11/10, ông Trump bất ngờ thông báo về thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng giữa hai nước, song Kiev cho biết không được tham vấn trước khi thông tin này được công bố.

Ngày 13/10, Tổng thống Zelensky nói Ukraine không tấn công các nhà máy lọc dầu hay cơ sở năng lượng của Nga trong hai ngày kể từ khi ông Trump công bố thỏa thuận, nhưng cáo buộc Moskva vẫn tiếp tục tập kích hạ tầng năng lượng của Ukraine. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các cuộc tấn công của Nga trong tuần trước đã nhằm vào hơn 200 cơ sở điện và truyền tải điện, cùng 17 cơ sở dầu khí.

Ông Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng tuân thủ thỏa thuận nếu Nga cũng thực hiện tương tự, đồng thời nhấn mạnh phạm vi ngừng bắn cần bao gồm toàn bộ hạ tầng năng lượng, chứ không chỉ các nhà máy lọc dầu. Ông giải thích Ukraine hiện chỉ có một nhà máy lọc dầu và cơ sở này đã bị hư hại nghiêm trọng từ các cuộc tập kích trước đó.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/10 tuyên bố Nga hướng tới một nền hòa bình lâu dài và sẵn sàng làm mọi điều có thể để đạt được mục tiêu này. Tuyên bố không xác nhận việc Moskva chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn năng lượng theo cách Kiev đề xuất.

Các cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng năng lượng tiếp tục gây sức ép lên đời sống dân thường Ukraine. Theo ông Zelensky, tại Kiev, nhiều khu vực phải chịu cảnh mất điện kéo dài hàng giờ, một số nơi còn bị gián đoạn nguồn nước.