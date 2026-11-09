Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản, thúc đẩy giao lưu văn hoá, khởi động Năm Du lịch Việt-Nhật 2027-2028

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae gặp gỡ báo chí. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Trong thời gian chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã hội kiến và dự chiêu đãi của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tại Hoàng Cung Nhật Bản; dự lễ đón chính thức, hội đàm, phát biểu báo chí chung và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác cùng với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae; phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản, thăm tỉnh Kanagawa và tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao quan trọng khác.

Trên cơ sở những thành quả quan trọng đã đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi tiếp tục khẳng định Việt Nam và Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của nhau, có nhiều lợi ích tương đồng, sự phát triển của nước này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nước kia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Nhật Bản tiếp tục là đối tác ưu tiên của Việt Nam trong các lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, an ninh kinh tế, hợp tác phát triển, đầu tư và thương mại. Thủ tướng Takaichi khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên trong triển khai chính sách đối ngoại và Chiến lược tăng trưởng mới của Nhật Bản.

Trong bối cảnh môi trường quốc tế gia tăng phức tạp, trên cơ sở tầm nhìn chiến lược mới của quan hệ hai nước Việt Nam và Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi đã nhất trí thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam-Nhật Bản nhằm thúc đẩy quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới" lên tầm cao mới, trên tinh thần "Đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường".

Hai bên đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian qua, nhất là sau khi quan hệ hai nước được nâng cấp thành "Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới" năm 2023. Tin cậy chính trị được củng cố và tăng cường mạnh mẽ thông qua hoạt động giao lưu và tiếp xúc cấp cao thường xuyên trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Các cơ chế đối thoại giữa các Ban, Bộ, ngành, địa phương hai nước được triển khai hiệu quả.

Hai bên khẳng định hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, kinh tế, an ninh kinh tế, tài nguyên năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, nông nghiệp, môi trường, quản lý đại dương, giáo dục đào tạo, lao động, văn hóa, thể thao, du lịch, pháp luật và tư pháp, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân... đã có bước phát triển thực chất và ngày càng được tăng cường và mở rộng.

Trên cơ sở nhận thức chung về tầm quan trọng của việc nâng cao tính tự chủ và tự cường của mỗi bên trước bối cảnh tình hình quốc tế đang ngày càng phức tạp và căn cứ Danh mục ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế và khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, an ninh kinh tế, đặc biệt là các dự án như nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực trong nhiều lĩnh vực, trong đó có bán dẫn…

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao tầm quan trọng của ngành công nghiệp nội dung, bao gồm trò chơi điện tử, anime, manga, âm nhạc và điện ảnh trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và làm sâu sắc hơn giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí khuyến khích tổ chức các sự kiện quy mô lớn, gồm các lễ hội, triển lãm và biểu diễn trực tiếp; nhấn mạnh sự cần thiết đấu tranh chống vi phạm bản quyền trên không gian mạng nhằm bảo đảm sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp nội dung.

Đặc biệt, hai nhà lãnh đạo khẳng định ủng hộ thúc đẩy giao lưu văn hóa, tri thức, đào tạo tiếng Nhật thông qua các lễ hội du lịch - văn hóa - ẩm thực tổ chức ở mỗi quốc gia, cũng như Chương trình tăng cường quan hệ Đối tác Toàn cầu Nhật Bản - ASEAN (WA 2.0).

Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hợp tác giữa các địa phương, tổ chức Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 3 vào năm 2027. Hướng tới kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao, hai nhà lãnh đạo nhất trí xác định Năm Du lịch Việt-Nhật 2027-2028.