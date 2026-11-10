Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8 đến ngày 11/11/2026.

Trong bối cảnh môi trường quốc tế gia tăng phức tạp, trên cơ sở tầm nhìn chiến lược mới của quan hệ hai nước Việt Nam và Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi đã nhất trí thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam-Nhật Bản nhằm thúc đẩy quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” lên tầm cao mới, trên tinh thần “Đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường”./.