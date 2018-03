Tuyên bố sớm rút quân khỏi Syria, ông Trump khiến Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao bất ngờ

Tuyên bố mới nhất để ngỏ khả năng 'sớm rút quân khỏi Syria' của Tổng thống Donald Trump lại gây bất ngờ với chính Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc.

Các sĩ quan quân đội Mỹ tới dự cuộc họp với Hội đồng Dân sự thị trấn Tabqa, cách thành phố Raqqa khoảng 55km về phía tây ngày 29/6/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 29/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các lực lượng Mỹ sẽ sớm rút khỏi Syria. Tuy nhiên, dường như quyết định này lại khiến Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc hoàn toàn bất ngờ.

Phát biểu trước đám đông tại bang Ohio trong một phát biểu về chi tiêu dành cho cơ sở hạ tầng, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Chúng ta đang tiêu diệt IS. Chúng ta sẽ rớm rời khỏi Syria. Hãy để những người khác quản việc đó, sớm thôi. Rất sớm thôi chúng ta sẽ rời khỏi”.

Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, hiện có gần 2.000 binh sĩ Mỹ đang tham chiến tại Syria, hợp tác cùng phe đối lập là Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và đã giành được quyền kiểm soát một phần lãnh thổ khỏi tay IS, trong đó có thành phố chiến lược Raqqa – nơi từng là thủ phủ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ cũng cử hàng chục quan chức tới làm việc trong vùng lãnh thổ Syria nhằm ổn định các thành phố và thị trấn tại quốc gia này sau khi IS bị đánh bại. Họ hợp tác với các đối tác quốc tế thực hiện nhiệm vụ dò mìn, dọn dẹp đống đổ nát, khôi phục lại các dịch vụ xã hội bao gồm điện, nước, trường học và bệnh viện.

Ngoại trưởng Rex Tillerson và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng James Mattis liên tục khẳng định lực lượng Mỹ vẫn sẽ duy trì tại đất nước Trung Đông sau khi IS bị đánh bại, để đảm bảo nhóm khủng bố không tái xuất hiện, và tiến hành giải quyết xung đột chính trị.

Do đó, tuyên bố mới nhất để ngỏ khả năng “sớm rút quân khỏi Syria” của Tổng thống Trump đã gây bất ngờ với hai cơ quan trên.

Khi được hỏi về lời tuyên bố của Tổng thống, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết bà không nhận được thông tin về chính sách mới liên quan đến việc lực lượng Mỹ rút khỏi Syria.

Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về thông tin trên.

Tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Trump dường như cũng trái ngược với những lần phát ngôn trước ông bàn về hoạt động của quân đội Mỹ tại Syria. Trước đó, Tổng thống Trump thông báo Mỹ sẽ không đưa ra bất kỳ lịch trình cụ thể nào về các hoạt động đối với kẻ địch.

“Kẻ thù của nước Mỹ không bao giờ được biết kế hoạch của chúng ta”, Tổng thống Trump nhấn mạnh tại căn cứ Fort Myer, bang Virginia tháng 8/2017 trong lúc tuyên bố chiến lược mới cho cuộc chiến tại Afghanistan.

Bộ trưởng Mattis trong bức thư gửi tới Quốc hội vào tháng 1 vừa qua có viết: “Chúng tôi không thực hiện phương thức tiếp cận dựa trên lịch trình để làm nhiệm vụ tại Iraq và Syria. Việc rút quân sớm chỉ tạo cơ hội cho IS tái thiết lập quyền kiểm soát lãnh thổ”.

Mặc dù liên quân do Mỹ dẫn đầu đã đạt được bước tiến đáng kể trong việc đánh đuổi IS song tổ chức khủng bố vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Liên quân quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu cho biết hiện có ít hơn 3.000 tay súng IS đang bám trụ tại những phần lãnh thổ còn lại của nhà nước tự xưng của chúng tại Iraq và Syria.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức